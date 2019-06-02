Политика

Трамп встретился с Елизаветой IIRT на русском 08:06

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе своего визита в Великобританию встретился с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце.
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Трамп вместе с женой прибыл в Букингемский дворец для встречи с Елизаветой II

Комсомольская правда08:18

Трамп встретился с Елизаветой II

RT на русском08:06

Трамп нахамил королевской семье и поехал в Великобританию

Infox.ruвчера в 08:22

Трамп встретился с Елизаветой II

Газета.Ru07:38

В Лондоне готовятся к визиту Дональда Трампа

Эхо Москвы03:02

Простор для конфуза: Трамп собрался к британской королеве

Московский Комсомолецвчера в 08:29

Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце

ТАСС07:59
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 09:48, Ашберн
Здоровье

Онколог рассказал об опасности нахождения на солнце

Длительное нахождение под прямыми солнечными лучами нежелательно, поскольку безопасного загара не существует, а вред от ультрафиолета сопоставим с вредом от никотина.
Обновлено в 08:36
Футбол

Футболист сборной России Газинский травмировался в матче с «Чертаново»

Сборная России проводит матч с "Чертаново" в подмосковном Новогорске в рамках подготовки к матчам отбора чемпионата Европы против команд Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 09:45
Армия и оружие

Командование ВСУ скрыло очередные небоевые потери в Донбассе

Новые потери в результате небоевых инцидентов на передовой в Донбассе зафиксированы в рядах украинской армии: за сутки погиб один человек, еще один был ранен.
Обновлено в 07:00
Происшествия

ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Посетителей вывели из ГУМа из-за сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:54
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Общество

Выпускники Тульской области сдают ЕГЭ по русскому языку

Сегодня 660 тысяч выпускников российских школ сдают ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый предмет единого госэкзамена.
Обновлено в 04:36
Происшествия

На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских

Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Политика

Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу

Обновлено в 08:19
Происшествия

В Азове задержали начальницу отдела судебных приставов города

Обновлено в 08:11
Политика

Патриарх Варфоломей отверг существование Киевского патриархата

Обновлено в 08:45
Наука

Биологи узнали, как организм защищается от появления мутаций в генах

Российские биологи выяснили, что стресс вызывает появление многочисленных мутаций при синтезе РНК, и описали предотвращающий их механизм.
Обновлено вчера в 07:18
Экономика

Низкий спрос на мясо в России замедлит производство

По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).
Обновлено в 03:00
Экономика

Смольный анонсировал минимальный рост тарифов ЖКХ с 1 июля

С 1 июля 2019 года увеличение тарифов на услуги ЖКХ в Санкт-Петербурге в среднем составит всего 0,4%, а не 4,3%, как планировалось ранее.
Обновлено в 09:38
Гаджеты

Huawei купила российские технологии распознавания лиц

Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
Обновлено в 06:09
Здоровье

Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала

Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес

Савельева вышла на сцену впервые после родов

Звездная мама впервые после декретного отпуска выступала на сцене в смелом наряде — белом приталенном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 05:32
Экономика

Стоимость акций «Газпрома» побила 10-летний рекорд

В ходе торгов на Московской бирже 3 июня стоимость акций "Газпрома" за несколько часов увеличилась на 17% и на пике достигла 251,65 руб. за штуку.
Обновлено в 07:29
Общество

Во ФСИН пообещали уволить «крыс» после банкета в орловской колонии

Обновлено в 05:29
Происшествия

Установлены участники драки, в которой погиб спецназовец ГРУ

Обновлено в 08:24
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

Обновлено в 02:07
Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Политика

США и Израиль хотят предложить России сделку по Сирии

США и Израиль хотят во время трехсторонней встречи в Иерусалиме предложить России сделку по Сирии.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 Max и 737 NG

Авиастроительная компания Boeing обнаружила, что некоторые детали самолетов 737 NG и 737 Max могли быть изготовлены ненадлежащим образом и не соответствовать всем требованиям к прочности и сроку службы, сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
Обновлено вчера в 17:02
Авто

АвтоВАЗ назвал стоимость универсала Lada Granta Cross

Компания «АвтоВАЗ» объявила, что продажи нового универсала Lada Granta Cross стартуют 12 июня, а также назвала цены на автомобили.
Обновлено в 08:41
Космос

Получен детальный снимок километрового астероида и его спутника

Обновлено в 06:22
Транспорт

В Москве перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама

Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено или перекрыто 4 июня из-за празднования Ураза-байрама, сообщил департамент транспорта Москвы в Twitter.
Обновлено в 03:36
Общество

В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.
Обновлено в 02:58
Политика

Новая редакция правописания вступила в силу на Украине

На Украине вступила в силу новая редакция правописания. Документ опубликован на сайте Минобразования.
Обновлено в 09:32
Здоровье

Средства на лечение псковской журналистки Виктории Голубковой собраны

Средства на лечение главного редактора Центра деловой информации Виктории Голубковой собраны в полном объеме.
Обновлено в 08:02
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
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