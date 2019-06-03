Политика

Трамп встретился с Елизаветой IIГазета.Ru 07:38

Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN. Это первый официальный прием Трампа в двухдневном официальном визите в Соединенное Королевство.
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Елизавета II встретила Трампа салютом, а простые жители — протестом. Почему британцы взъелись на лидера США?

Телеканал 360°15:00

Трамп встретился с Елизаветой II

RT на русском08:06

Трамп поделился впечатлениями от встречи с Елизаветой II

Газета.Ru14:40

Появилось видео встречи Трампа с Елизаветой II в Лондоне

ФАН08:48

Фото дня: 3 июня

Коммерсантъ13:18

Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце

ТАСС07:59

Трамп встретился с Елизаветой II в Букингемском дворце

РЕН ТВ08:29
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Происшествия

Отец спецназовца сообщил о задержании подозреваемого в убийстве сына

Обновлено в 15:32
Общество

В России началась третья волна перехода на цифровое ТВ

В России 3 июня стартовала третья волна перехода на цифровое вещание.
Обновлено в 09:47
Спорт

Муллина победила в прыжках с шестом на турнире в Венгрии

Обновлено в 14:43
Культура

Блогер BadComedian сообщил об иске на 1 млн руб. из-за видеообзора

Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, сообщил, что кинокомпания Kinodanz подала к нему судебный иск на 1 млн руб.
Обновлено в 15:32
Происшествия

В Киеве умер ребенок, раненный в голову пьяными полицейскими

В киевской больнице скончался 5-летний мальчик, которому в городе Переяславль-Хмельницкий пьяные полицейские, бывшие не при исполнении служебных обязанностей, прострелили голову из огнестрельного оружия.
Обновлено в 14:31
Происшествия

В орловской колонии умер 48-летний заключенный

30 мая в реанимационном отделении Ливенской ЦРБ умер 48-летний осужденный, отбывающий наказание в ИК-2 УФСИН России по Орловской области.
Обновлено в 14:41
Авто

Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня

"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Транспорт

Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня

Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
Кино

Скончался заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:57
Общество

РПЦ положительно оценила идею присваивать имена святых самолетам

РПЦ положительно оценила присвоения самолетам имен святых.
Обновлено в 15:31
Экономика

Орешкин констатировал прохождение пика инфляция

Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что пик инфляции уже пройден и рост ВВП начнет ускоряться к концу года.
Обновлено в 09:01
Политика

Трамп начал свой первый официальный визит в Великобританию

Дональд Трамп начал свой первый официальный визит в Великобританию, передает ОТР.
Обновлено в 08:37
Космос

Первый тизер НФ-сериала «Ради всего человечества» от Apple

Apple опубликовал первый тизер научно-фантастического сериала For All Mankind («Ради всего человечества») — от создателя «Звёздного крейсера „Галактика“» и «Чужестранки».
Обновлено в 14:19
Кино

Джейсон Стэйтем приедет в Москву

Стало известно, то у Стэйтема запланирована пресс-конференция, где он ответит на все интересующие журналистов вопросы.
Обновлено в 11:34
Общество

Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей

Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.
Обновлено в 11:44
Здоровье

Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам

Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено в 09:31
Футбол

Газинский не сыграет с Сан-Марино и Кипром

Полузащитник сборной России Юрий Газинский пропустит матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 14:48
Общество

«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 13:26
Общество

В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе

11 июня будет сокращённый рабочий день, сотрудники смогут уйти домой раньше на один час.
Обновлено в 03:18
Гаджеты

Apple представила черную iOS 13

Обновлено в 14:21
Политика

Помпео заявил, что США готовы к переговорам с Ираном на высшем уровне

Стенограмму интервью распространила в понедельник пресс-служба Госдепартамента.
Обновлено в 15:36
Политика

Трамп: Россия сообщила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы».
Обновлено в 14:23
Политика

В Австрии присягнуло новое правительство

Австрийский президент Александер Ван дер Беллен привел к присяге переходное правительство страны по главе с Бригиттой Бирляйн.
Обновлено в 09:42
Кино

Киану Ривз может стать супергероем Marvel

Актер Киану Ривз может поучаствовать в экранизации комикса Marvel "Вечные", сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на MCU Cosmic.
Обновлено в 03:07
Происшествия

В управлении энергетики и ЖКХ Рязани прошли следственные действия

Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, на месте работают московские специалисты, следственные действия связаны с проверкой ситуации вокруг строительства детской площадки в лесопарке Рязани.
Обновлено в 09:50
Политика

Матвиенко сравнила языковую ситуацию на Украине и в России

Украина ущемляет русский язык, в то время как Россия сохраняет национальные языки, даже если на них говорят в одном ауле.
Обновлено в 13:20
Политика

В Кремле заявили о желании видеть Майкла Калви на ПМЭФ-2019

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы видеть основателя Baring Vostok Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 6 по 8 июня.
Обновлено в 05:58
Политика

Кучма приветствовал свое возвращение в контактную группу по Донбассу

Обновлено в 13:02
Теннис

Хачанов обыграл дель Потро и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено в 15:43
Происшествия

Упавший флагшток убил подростка в детском лагере в Башкирии

Следователи ищут виновных в гибели 15-летнего подростка в детском лагере в Бирском районе Башкирии.
Обновлено в 13:28
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Правящая королева Великобритании из Виндзорской династии. Взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после кончины своего отца, короля Георга VI. Является рекордсменом среди всех британских монархов по возрасту и продолжительности пребывания на престоле.
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