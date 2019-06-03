Политика
Трамп встретился с Елизаветой IIГазета.Ru 07:38
Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN. Это первый официальный прием Трампа в двухдневном официальном визите в Соединенное Королевство.
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с чего всё началось
The President and Mrs Trump stand with The Queen, The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall as the US and UK national anthems are played at the start of the #USStateVisit ???? ???? pic.twitter.com/BCUjwIpTk2Коммерсантъ09:08
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