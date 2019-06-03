Трамп встретился с Елизаветой IIГазета.Ru 07:38

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN. Это первый официальный прием Трампа в двухдневном официальном визите в Соединенное Королевство.

Происшествия Установлены участники драки, в которой погиб спецназовец ГРУ Следователи располагают данными о лицах, которые участвовали в драке с убийством бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.

Общество В России началась третья волна перехода на цифровое ТВ В России 3 июня стартовала третья волна перехода на цифровое вещание.

Футбол Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново» Сборная России в контрольном матче со счетом 6:0 победила московский клуб "Чертаново", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге.

Политика Автор напугавшего украинских силовиков видео выложил новый ролик Пользователь YouTube, опубликовавший ролик, где он рассказывает о предполагаемой оккупации части Черновицкой и Одесской областей Украины Румынией, выложил новое видео.

Кино В сериале «Чернобыль» обнаружили киноляп Зрители сериала "Чернобыль" обнаружили киноляп в последнем эпизоде нового проекта HBO.

Экономика Стоимость акций Газпрома установила новый рекорд за 10 лет Как пишет издание «Московский комсомолец», в ходе торгов на бирже 3 июня стоимость акций Газпрома за несколько часов увеличилась на 17%.

Политика В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.

Политика Трамп начал свой первый официальный визит в Великобританию Дональд Трамп начал свой первый официальный визит в Великобританию, передает ОТР.

Политика Миллиардер Вексельберг рассказал, как тяжело ему живется Участник рейтинга Forbes Виктор Вексельберг, владеющий 11,5 млрд долларов США, рассказал изданию Financial Times о тяготах жизни из-за американских санкций.

Армия и оружие Ту-22М3М испытали в разных погодных условиях На сегодняшний день на вооружении ВКС РФ стоит более 60 Ту-22М3, самолёты применялись в нескольких вооруженных конфликтах, в том числе неоднократно наносили удары по террористам в Сирии.

Происшествия МВД опровергло проверку полицейских из-за хищения бриллианта-вещдока Управление МВД по Москве опровергло появившуюся в СМИ информацию о начатой проверке в отношении сотрудников, связанной с хищением находившегося в материалах уголовного дела бриллианта.

Футбол Лихтштайнер объявил об уходе из «Арсенала» Защитник «Арсенала» Штефан Лихтштайнер объявил о своем уходе из клуба.

Экономика Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».

Шоу-бизнес Савельева вышла на сцену впервые после родов Звездная мама впервые после декретного отпуска выступала на сцене в смелом наряде — белом приталенном платье с глубоким декольте.

Экономика Повышение НДС не отразилось на бюджете Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.

Авто Представлены изображения обновленной внедорожной легенды УАЗ-469 Позже, ульяновский автомобильный завод представил обновленную версию этого по сути внедорожника – машина получила название UAZ Hunter.

Экономика В России захотели ввести сбор за сигареты Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».

Общество В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.

Общество В Ярославской области прошел ЕГЭ по русскому языку В Ярославской области ЕГЭ по русскому языку прошел без особых нарушений.

Политика Сербия отказалась поддерживать санкции в отношении России Сербия не станет поддерживать санкции Запада в отношении России, заявила председатель Скупщины (парламента) Майя Гойкович на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

Теннис Джокович установил рекорд «Ролан Гаррос» Первая ракетка мира серб Новак Джокович установил рекорд турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос».

Шоу-бизнес Алсу открыла комментарии в соцсетях, ее затравили подписчики Впервые за долго время Алу опубликовала пост в своём Инстаграме, в котором показала фотографии с благотворительного мероприятия «Алсу детям».