Политика

Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворцеТАСС 07:59

Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце. Прибытие главы Белого дома на территорию дворца на президентском вертолете показал в прямом эфире британский телеканал Sky News.
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Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце

ТАСС07:59

Появилось видео встречи Трампа с Елизаветой II в Лондоне

ФАН08:48

Трамп встретился с Елизаветой II в Букингемском дворце

РЕН ТВ08:29

Вертолет Трампа приземлился на лужайке Букингемского дворца

Вести.Ru08:07

Трамп встретился с Елизаветой II

RT на русском08:06

Королева Великобритании приняла Трампа в Букингемском дворце

Коммерсантъ09:08

Трамп встретился с Елизаветой II

Газета.Ru07:38
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