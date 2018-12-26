с чего всё началось

Президент Трамп и первая леди отправились в Ирак поздно вечером в Рождество, чтобы встретиться с нашими военнослужащими и высшим военным руководством и поблагодарить их за службу, успехи и за их жертву, а также пожелать им счастливого Рождества.

RT на русском вчера в 14:41

Американский лидер Дональд Трамп впервые прибыл с визитом в Ирак. Как сообщает ABC News, Трамп прилетел с целью «приветствовать американские войска, помогающие сдерживать экстремистов в стране, где погибли тысячи американцев во время недавней войны».

Трамп впервые прибыл с визитом в Ирак

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