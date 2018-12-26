с чего всё началось

Я беспокоился за институт президентства. Не за себя лично. Я беспокоился за первую леди, скажу я вам. Я летал на разных самолетах. Всех типов и размеров. Я никогда ничего подобного не видел.

Американский президент Дональд Трамп признал, что волновался за безопасность своего неожиданного визита в Ирак, где он встретился с американскими военнослужащими, сообщает AFP. Впрочем, он добавил, что испытывал волнение не за себя, а за свою супругу Меланию и институт президентства.

Трамп волновался за безопасность визита в Ирак

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