Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГRT на русском вчера в 19:04
Ранее президент США призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду. Он отметил, что в противном случае Соединённые Штаты отпустят террористов, после чего те могут вернуться в Европу.
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Экономика
Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за полугодие вырос почти вдвое
Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухучета за первое полугодие увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года почти в два раза - с 7,2 млрд рублей до 14,1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:32
Экономика
Медведев оценил ситуацию с подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено в 00:49
Происшествия
В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы
Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия
Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно
Обновлено вчера в 22:15
Кино
В Сети опубликовали сценарий финала «Игры престолов»
На сайте премии "Эмми", на которую сериал претендует сразу в нескольких номинациях, выложили текст сценария финальной серии.
Обновлено вчера в 10:55
Политика
Медведев поручил проверить, был ли умышленный поджог лесов Сибири
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, МВД и Следственному комитету расследовать возможность умышленного поджога лесов Дальнего Востока и Сибири.
Обновлено вчера в 01:25
Общество
Названо самое чистое место для купания в Черном море
Воды поступают из глубоководной части моря, где они чище.
Обновлено вчера в 20:19
Общество
Женщинам в Саудовской Аравии разрешили путешествовать одним
Отмечается, что теперь женщины, достигшие 21 года, смогут самостоятельно получать паспорт для вылета за границу без согласия опекуна мужского пола.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Политика
Кондолиза Райс выступила против новых санкций в отношении России
Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс выступила против новых санкций в отношении России, так как, по её мнению, вскоре не останется никого и ничего, что можно будет ограничить.
Обновлено в 00:58
Политика
Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ и поблагодарил их за службу
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил десантников с их профессиональным праздником - Днем ВДВ, отметив, что на них всегда возлагались самые сложные задачи.
Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие
В ДНР заявили о ранении трёх ополченцев при атаке беспилотника ВСУ
Обновлено вчера в 14:16
Происшествия
В США внучка Кеннеди умерла от передозировки
Обновлено в 00:49
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено 31 июля в 22:00
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом в Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Москвичи назвали виновных в массовых задержаниях на акции оппозиции
По результатам субботней акции треть опрошенных назвали виновными в большом количестве задержаний участников и организаторов протеста (12,5% — организаторов, 20,9% — участников митинга).
Обновлено вчера в 13:37
Космос
Из центра Млечного Пути вылетела звезда с рекордной скоростью
Согласно теории астрономов, двойная звезда, в состав которой вошла S5-HVS1, подошла достаточно близко к черной дыре в центре Млечного Пути.
Обновлено вчера в 06:52
Экономика
Россия сократила разрыв между экспортом и импортом технологий
В 2015 году были зафиксированы максимальный объем экспорта технологий ($1,65 млрд) и минимальный разрыв его с импортом, составлявшим $2,2 млрд.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере Тиля
"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
Обновлено в 01:11
Политика
Борис Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
В партии Зеленского отказались подтвердить отставку главы его офиса
Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в беседе с «Радио Свобода» заявил, что ему ничего неизвестно об уходе Андрея Богдана с поста руководителя офиса президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
В Бангкоке произошло семь взрывов
В центральных районах Бангкока произошло семь взрывов. Об этом сообщает телеканал Nation TV.
Обновлено вчера в 23:40
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Политика
Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе
Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено 31 июля в 15:43
Общество
ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:22
Кино
Актер Ефремов в стихах обратился к главе МВД
Артист Михаил Ефремов в стихах обратился к главе Министерства внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой освободить задержанного коллегу московского театра «Современник» Дмитрия Смолева.
Обновлено вчера в 12:31
Авто
Новый Volkswagen Tiguan 2022 – опубликованы первые рендеры
Обновлено в 01:06
Общество
В Нидерландах ввели запрет на ношение никаба в общественных местах
В Нидерландах вступил в силу запрет на ношение бурки и никаба в общественных местах.
Обновлено вчера в 10:16
Космос
С Байконура стартовал космический грузовик «Прогресс МС-12»
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз 2.1», которой предстоит вывести на орбиту космический грузовик «Прогресс МС-12».
Обновлено 31 июля в 08:11