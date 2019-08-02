Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГRT на русском вчера в 19:04
Ранее президент США призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду. Он отметил, что в противном случае Соединённые Штаты отпустят террористов, после чего те могут вернуться в Европу.
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 02:59, Ашберн
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
Обновлено вчера в 22:32
Политика
МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США
Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено 31 июля в 09:36
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Футбол
Шюррле: уже забивал ЦСКА, было бы неплохо повторить
Новичок «Спартака» полузащитник Андре Шюррле поделился впечатлениями от перехода в стан красно-белых.
Обновлено в 02:43
Экономика
Медведев оценил ситуацию с подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено в 00:49
Политика
СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей
Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
МИД Японии назвал прискорбным визит Медведева на Курилы
Министерство иностранных дел Японии заявило, что визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Курилы «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвало его чрезвычайно прискорбным.
Обновлено в 01:57
Футбол
Агент Мака сообщил о возможном уходе словака в случае прихода Малкома
Агент Юрай Венглош, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Роберта Мака, рассказал, что футболист может покинуть питерский клуб в случае перехода Малкома.
Обновлено вчера в 18:25
Экономика
Акционеры UC Rusal одобрили перерегистрацию компании в России
Акционеры одобрили внесение изменений в устав UC Rusal в соответствии с российским законодательством и принятие нового корпоративного устава с учетом изменений, необходимых для продолжения деятельности компании в качестве международной.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Кличко сравнил себя с английской королевой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие
Пушков: латвийский генерал не удивил угрозами в адрес России
Алексей Пушков прокомментировал заявление латвийского генерала, который решил запугать Россию «мощью» армии Латвии.
Обновлено в 01:56
Футбол
«Сити» требует у «Баварии» не менее 150 млн евро за Сане
"Манчестер Сити" установил ценник на вингера сборной Германии Лероя Сане, на которого претендует "Бавария".
Обновлено в 01:16
Авто
Skoda выпустит модели Kamiq и Scala в версии Monte Carlo
Обновлено вчера в 11:36
Игры
Аркада Lego Jurassic World выйдет на Nintendo Switch 17 сентября
Interactive Entertainment игра «LEGO Мир Юрского периода» (Lego Jurassic World) будет перенесена на консоль Nintendo Switch.
Обновлено в 02:00
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 03:07
Общество
Женщинам Саудовской Аравии разрешили путешествовать самостоятельно
Ранее, чтобы поехать в другие страны, женщинам необходимо было получить разрешение опекунов мужского пола.
Обновлено вчера в 19:30
Политика
США могут начать блокаду Венесуэлы
Американский президент Дональд Трамп заявил о возможности блокады Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:19
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
В США внучка Кеннеди умерла от передозировки
Обновлено в 00:49
Происшествия
Шесть взрывов прогремели в Бангкоке
Обновлено в 01:39
Общество
Названо самое чистое место для купания в Черном море
Обновлено вчера в 20:19
Космос
Ученые получили первый космический снимок с помощью «Спектр-РГ»
По словам Сергеева, 30 июля с помощью российского телескопа ART-XC, который установлен на "Спектр-РГ", было получено первое изображение Центавра Х-3, яркого источника рентгеновского излучения, передает ТАСС.
Обновлено 31 июля в 07:07
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми
Обновлено вчера в 12:21
Армия и оружие
С-400 в Турции неожиданно раскрыли недостаток истребителей F-35
«С помощью проданных Турции комплексов С-400 Москва сможет взломать систему «свой-чужой» передового американского истребителя F-35, а также следить за его перемещениями», - сообщает российское издание «Взгляд».
Обновлено вчера в 12:51
Футбол
«Арсенал» сыграет ответный матч с «Нефтчи» в Лиге Европы
Тульский «Арсенал» сыграет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против азербайджанского «Нефтчи».
Обновлено вчера в 04:02
Футбол
Отец Мойзе Кина остановил переход сына в «Манчестер Юнайтед»
Биору Жан Кин, отец форварда «Ювентуса» Мойзе Кина, заявил, что сын имел возможность перейти в «Манчестер Юнайтед», но он запретил увезти того в Англию.
Обновлено в 00:59
Политика
Кадыров отреагировал на совет израильтянам не посещать Чечню
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на присвоение республике красного уровня опасности Израилем. Об этом он написал в Telegram-канале.
Обновлено вчера в 15:20