Ранее президент США призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду. Он отметил, что в противном случае Соединённые Штаты отпустят террористов, после чего те могут вернуться в Европу.

Политика МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.

Гаджеты Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

Происшествия В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.

Футбол Шюррле: уже забивал ЦСКА, было бы неплохо повторить Новичок «Спартака» полузащитник Андре Шюррле поделился впечатлениями от перехода в стан красно-белых.

Экономика Медведев оценил ситуацию с подрядчиками Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.

Политика СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.

Политика МИД Японии назвал прискорбным визит Медведева на Курилы Министерство иностранных дел Японии заявило, что визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Курилы «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвало его чрезвычайно прискорбным.

Футбол Агент Мака сообщил о возможном уходе словака в случае прихода Малкома Агент Юрай Венглош, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Роберта Мака, рассказал, что футболист может покинуть питерский клуб в случае перехода Малкома.

Экономика Акционеры UC Rusal одобрили перерегистрацию компании в России Акционеры одобрили внесение изменений в устав UC Rusal в соответствии с российским законодательством и принятие нового корпоративного устава с учетом изменений, необходимых для продолжения деятельности компании в качестве международной.

Политика Кличко сравнил себя с английской королевой Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.

Игры Аркада Lego Jurassic World выйдет на Nintendo Switch 17 сентября Interactive Entertainment игра «LEGO Мир Юрского периода» (Lego Jurassic World) будет перенесена на консоль Nintendo Switch.

Общество Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".

Общество Женщинам Саудовской Аравии разрешили путешествовать самостоятельно Ранее, чтобы поехать в другие страны, женщинам необходимо было получить разрешение опекунов мужского пола.

Политика США могут начать блокаду Венесуэлы Американский президент Дональд Трамп заявил о возможности блокады Венесуэлы.

Политика Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.

Космос Ученые получили первый космический снимок с помощью «Спектр-РГ» По словам Сергеева, 30 июля с помощью российского телескопа ART-XC, который установлен на "Спектр-РГ", было получено первое изображение Центавра Х-3, яркого источника рентгеновского излучения, передает ТАСС.

Общество Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.

Армия и оружие С-400 в Турции неожиданно раскрыли недостаток истребителей F-35 «С помощью проданных Турции комплексов С-400 Москва сможет взломать систему «свой-чужой» передового американского истребителя F-35, а также следить за его перемещениями», - сообщает российское издание «Взгляд».

Футбол «Арсенал» сыграет ответный матч с «Нефтчи» в Лиге Европы Тульский «Арсенал» сыграет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против азербайджанского «Нефтчи».

Футбол Отец Мойзе Кина остановил переход сына в «Манчестер Юнайтед» Биору Жан Кин, отец форварда «Ювентуса» Мойзе Кина, заявил, что сын имел возможность перейти в «Манчестер Юнайтед», но он запретил увезти того в Англию.