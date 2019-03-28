Энергетика

Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефтиТАСС 08:56

Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти, заявив, что ее цена поднялась слишком высоко. Об этом он написал в среду на своей странице в Twitter.
Читать в источнике
Дональд Трамп
Очень важно, чтобы ОПЕК увеличила поток нефти. Мировые рынки хрупкие, цены на нефть становятся слишком высокими. Спасибо!
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАFinancial One 08:47

Подробнее о событии

Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти

News.ru10:42

Президент США призвал страны ОПЕК увеличить нефтедобычу

Телеканал 360°10:29

Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти

RT на русском09:07

Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти из-за роста цен

Московский Комсомолец09:52

Трамп обратился к странам ОПЕК

Газета.Ru09:48

Трамп вновь обратился к ОПЕК через Twitter

Росбалт10:23

Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти

ТАСС08:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 20:16, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны: 22 летательных аппарата провели разведку у границ России

Разведку вели 22 летательных аппарата. Такие данные Министерства обороны опубликовала в пятницу газета вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Обновлено в 19:57
Спорт

Глазырина выиграла спринт на чемпионате России по биатлону

Биатлонистка Екатерина Глазырина из Свердловской области выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на чемпионате России.
Обновлено в 04:32
Авто

Российские заводы Ford может купить Hyundai

Обновлено в 02:16
Экономика

Власти отложили запуск новой системы накопительной пенсии

Внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) отложено на неопределенный срок.
Обновлено в 17:03
Футбол

Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба

Пресс-служба каталонской "Барселоны" провела голосование среди болельщиков за лучший гол в истории клуба.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие

Группа кораблей НАТО вошла в Черное море

Группа, составленная из нескольких кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.
Обновлено в 14:28
Политика

Гуайдо отказался объяснять происхождение его денег на дорогие поездки

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, который незаконно провозгласил себя временным президентом страны, отказался объяснять, откуда у него деньги на дорогие зарубежные поездки.
Обновлено в 19:27
Происшествия

В Италии столкнулись два пассажирских поезда: 50 пострадавших

На севере Италии столкнулись два пассажирских поезда, передает РИА Новости сообщение местной пожарной службы.
Обновлено в 16:16
Происшествия

Пассажирский лайнер Air Canada попал в стаю птиц и повредил двигатель

Лайнер авиакомпании Air Canada при заходе на посадку попал в стаю птиц. Инцидент произошел в ночь на четверг в аэропорту Оттавы.
Обновлено в 19:26
Происшествия

Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки

Обновлено в 20:07
Шоу-бизнес

Нетрезвый Николас Кейдж устроил скандал при подаче заявления о браке

Обновлено в 02:32
Авто

Маркой Smart теперь займется китайский автогигант Geely

Интерес к бренду проявил китайский концерн Geely, который, по слухам, был готов выкупить у Daimler половину акций компании Smart.
Обновлено в 08:12
Музыка

В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь

Обновлено в 16:24
Происшествия

Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне

Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования инцидента с воспламенением обшивки кресла планирует обратиться в Росавиацию с предложением запретить пронос зажигалок на борт самолета.
Обновлено в 13:28
Происшествия

Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено в 11:25
Политика

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено в 16:25
Политика

Место депутата Госдумы от КПРФ получил Михаил Берулава

Центризбирком (ЦИК) на заседании передал мандат депутату красноярского заксобрания Петру Медведеву, но тот отказался от него в пользу господина Берулавы.
Обновлено вчера в 15:44
Теннис

Маррей откроет Лондонский марафон

Обновлено в 18:31
Политика

Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса службы Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 19:31
Кино

Игги Поп и Том Уэйтс снимутся в фильме Джима Джармуша о зомби

Американские музыканты уже появлялись в его ленте 2003 года "Кофе и сигареты". Новая картина режиссёра расскажет о зомби.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Семья погибшего в авиакатастрофе в Эфиопии подала в суд на Boeing

Обновлено в 18:00
Здоровье

У пожилых отцов чаще рождаются дети со склонностью к ранней шизофрении

У пожилых мужчин чаще рождаются дети со склонностью к ее раннему развитию.
Обновлено в 14:52
Политика

Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому лидеру Владимиру Путину орловского скакуна и собаку известной киргизской борзой тайган.
Обновлено в 12:45
Происшествия

В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы

Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
Обновлено в 05:49
Спорт

Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко

Обновлено в 17:25
Политика

Бразилия потребовала от России убрать своих военных из Венесуэлы

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, а для того, чтобы это произошло, «допустимы все методы».
Обновлено в 14:09
Авто

В Сети показали тизер Ford Escape

Американские производители показали в Сети видео-тизер Ford Escape. Автомобиль будет официально представлен в следующий вторник, 2 апреля.
Обновлено в 13:17
Происшествия

На Ставрополье судью лишили статуса после видео с голой женщиной

Члены совета не вникали в ситуацию подробно и решили лишить Макарова статуса лишь за то, что он появился «в общественном месте в компании с голой женщиной».
Обновлено в 17:02
Армия и оружие

Конгрессмены США внесли законопроект о запрете поставок F-35 Турции

Обновлено в 18:30
Кино

Вышел трейлер сериала «Чернобыль»

Обновлено в 16:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное