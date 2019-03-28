Энергетика

Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефтиТАСС 08:56

Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти, заявив, что ее цена поднялась слишком высоко. Об этом он написал в среду на своей странице в Twitter.
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Президент США призвал страны ОПЕК увеличить нефтедобычу

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Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти

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Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти

РИА Новости09:30

Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти

RT на русском09:07

Трамп вновь обратился к ОПЕК через Twitter

Росбалт10:23
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