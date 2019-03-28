Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефтиТАСС 08:56

Очень важно, чтобы ОПЕК увеличила поток нефти. Мировые рынки хрупкие, цены на нефть становятся слишком высокими. Спасибо!

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