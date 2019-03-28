Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефтиТАСС 08:56

Очень важно, чтобы ОПЕК увеличила поток нефти. Мировые рынки хрупкие, цены на нефть становятся слишком высокими. Спасибо!

Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти, заявив, что ее цена поднялась слишком высоко. Об этом он написал в среду на своей странице в Twitter.

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