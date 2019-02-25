Энергетика
Трамп вновь призвал ОПЕК не пытаться поддержать цены на нефтьТАСС 07:24
Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК не предпринимать меры для поддержания цен на нефть, которые он считает слишком высокими. Об этом он написал в понедельник на своей личной странице в сети Twitter.
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Цены на нефть становятся слишком высокими. ОПЕК, пожалуйста, расслабьтесь и успокойтесь. Мир не может позволить себе скачка цен — ситуация неустойчивая!
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАКрасная весна 10:55
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В прошлом году по фактам анонимных звонков о "минировании" в Москве было возбуждено более 170 уголовных дел.
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Обновлено в 08:58
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Общество
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Организаторы Евровидения призвали Украину не политизировать конкурс
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Генпрокурор Украины назвал причины задержания экс-главы Генштаба
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Армия и оружие
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Общество
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СМИ узнали детали пребывания в Болгарии «агента ГРУ» из дела Скрипалей
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В Москве напали на директора школы в ходе встречи с воспитателем детского сада. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.
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