Энергетика
Трамп вновь призвал ОПЕК не пытаться поддержать цены на нефтьТАСС 07:24
Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК не предпринимать меры для поддержания цен на нефть, которые он считает слишком высокими. Об этом он написал в понедельник на своей личной странице в сети Twitter.
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Цены на нефть становятся слишком высокими. ОПЕК, пожалуйста, расслабьтесь и успокойтесь. Мир не может позволить себе скачка цен — ситуация неустойчивая!
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАКрасная весна 10:55
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В октябре 2018 года в отставку подал глава МИД Греции Никос Котзиас.
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Украинская певица Maruv не поедет на Евровидение
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Политика
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Речь идет о программах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
Обновлено в 11:16
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Обновлено в 15:28
Общество
Минстрой подготовил законопроект «О похоронном деле»
Документ должен устранить криминальные схемы и недобросовестных участников с рынка ритуальных услуг, - сообщает «Российская газета».
Обновлено в 14:59
Экономика
Силуанов сообщил об «очень жестком» поручении Медведева по госзакупкам
Поручение главы правительства Дмитрия Медведева о сокращении оснований для закупок у единственного поставщика был «очень жестким», рассказал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».
Обновлено в 15:08
Экономика
Структура «Газпрома» подала в суд на «дочку» «Магнита» на 408 млн руб
Предприятие "Газпром межрегионгаз Краснодар" подало иск в Арбитражный суд Краснодарского края на операционную "дочку" сети "Магнит" на 408 млн руб. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 14:39
Здоровье
Россия в рейтинге здоровых стран оказалась между Кабо-Верде и Вануату
Россия расположилась на 95-м месте, на пять строк выше, чем годом ранее. На соседних строчках оказались Кабо-Верде (94) и Вануату (96).
Обновлено в 03:36
Политика
Пенс пригрозил изоляцией поддерживающим Мадуро странам
Вице-президент США Майк Пенс анонсировал новые санкции в отношении правительства венесуэльского президента Николаса Мадуро, пригрозив поддерживающим его странам мировой изоляцией.
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Bloomberg ранее 25 февраля написал, что на закрытой встрече Путина спросили о деле Калви и он сказал, что не давал предварительного разрешения на арест Калви, однако, по его словам, подозрение в похищении 2,5 млрд руб. нельзя игнорировать.
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Экономика
Перерасчет пенсий коснется 12% неработающих пенсионеров
Перерасчет пенсий, который планируется провести до 1 июля 2019 года, коснется 12% неработающих пенсионеров.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Водитель, убивший двух пешеходов на Невском, был под «шариками»
Сегодня обвиняемого в смертельном ДТП на Невском арестовали на два месяца. Мураду Касымову грозит до девяти лет лишения свободы.
Обновлено в 13:09
Общество
Райффайзенбанк объяснил сбой в работе пластиковых карт
Днем 25 февраля в течение часа наблюдались проблемы с проведением операций по дебетовым картам Райффайзенбанка, сообщил РБК представитель компании.
Обновлено в 13:50
Политика
Зампреды правления «Газпрома» Медведев и Голубев покидают компанию
Заместители председателя правления "Газпрома" Александр Медведев и Валерий Голубев освобождены от своих должностей, говорится в сообщении компании.
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Националиста Дацика выпустили на свободу
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Татьяна Буланова подала на Радимова в суд
«Фонтанка» сегодня сообщила, что певица Татьяна Буланова подала в суд на своего бывшего мужа, экс-футболиста «Зенита» Владислава Радимова.
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Суд в Приморье не стал арестовывать участника самосуда над школьником
Суд в Приморье отказался отправить под домашний арест одного из предполагаемых участников самосуда, который родители школьников устроили над одним из пятиклассников.
Обновлено в 01:34
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Расследование против Бистаева было начато после публикации видео, на котором он призывает «резать русских» и «устроить им голодомор», а также высказывает мнение, что казахстанцы «живут в оккупированной стране».
Обновлено в 06:38
Футбол
Слуцкий: «Если бы „Витесс“ проиграл „Виллему“, меня уволили»
Российский наставник голландского «Витесса» Леонид Слуцкий предположил, что его могли уволить из команды в случае поражения в матче 22-го тура национального чемпионата с «Виллемом II».
Обновлено в 13:15
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Водительское удостоверение станет электронным
Напомним, что в этом году даже паспорта автомобилей станут электронными.
Обновлено вчера в 23:27