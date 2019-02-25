Трамп вновь призвал ОПЕК не пытаться поддержать цены на нефтьТАСС 07:24

Цены на нефть становятся слишком высокими. ОПЕК, пожалуйста, расслабьтесь и успокойтесь. Мир не может позволить себе скачка цен — ситуация неустойчивая!

Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК не предпринимать меры для поддержания цен на нефть, которые он считает слишком высокими. Об этом он написал в понедельник на своей личной странице в сети Twitter.

Трамп вновь призвал ОПЕК не пытаться поддержать цены на нефть

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