Финансы

Трамп вновь призвал ФРС не повышать базовую учетную ставку
ТАСС
09:46

Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь призвал Федеральную резервную систему (ФРС) США не повышать базовую учетную ставку, что может вызвать замедление экономического роста в стране.
ТАСС09:46

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Дональд Трамп призывает ФРС не повышать ставки в эту среду

Profinance.ru11:58

Трамп не устает критиковать ФРС США, и повод не меняется

Росбалт10:20

Трамп раскритиковал ФРС из-за возможного повышения ставки

Rambler News Service10:10

Трамп вновь призвал ФРС не повышать базовую учетную ставку

ТАСС09:46

Трамп в очередной раз раскритиковал ФРС США за намерение повысить учетную ставку

ПРАЙМ09:05

Трамп раскритиковал ФРС за обсуждение возможности подъема ставки

Интерфакс08:59
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:03, Ашберн
Финансы

Минэкономразвития: валютные закупки ЦБ не приведут к ослаблению рубля

Возобновление регулярных покупок валюты Центральным банком Российской Федерации не приведет к понижению курса рубля, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин 17 декабря, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:16
Финансы

Аппетит к риску на внешнем рынке снижается

На внешнем рынке индекс S&P 500 понизился на 1,3% за неделю.
Обновлено в 02:54
Финансы

Рубль растёт к доллару и евро на бирже

В свою очередь, курс евро на открытии торгов потерял в цене три копейки и составлял 75,44 рубля.
Обновлено в 03:21
Финансы

Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за миром

Попытки российского рынка акций подрасти в понедельник в рамках коррекции вслед за Азией и нефтью завершились распродажами с появлением игроков из США, индекс МосБиржи после локального роста к 2380 пунктам во главе с обновившим максимум "Норникелем" скатился к закрытию ниже 2360 пунктов вслед за развернувшей вниз нефтью.
Обновлено в 11:32
Финансы

Украина пустит на погашение госдолга почти треть бюджета на 2019 год

Заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов заявил, что на погашение и обслуживание внешнего и внутреннего долгов уйдет почти треть бюджета на 2019 год.
Обновлено в 08:31
Финансы

Нацбанк Украины: госбанки нуждаются в реструктуризации

Украинские государственные банки нуждаются в реструктуризации, заявила первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, сообщает 17 декабря УНИАН.
Обновлено в 12:03
Финансы

Банк «ДОМ.РФ» предлагает новый вклад «Ипотечный»

Банк «ДОМ.РФ» запустил новый вклад «Ипотечный».
Обновлено в 11:51
Финансы

Денег на санацию не хватило, чтобы заткнуть дыру в Крайинвестбанке

ЦБ в пятницу объявил, что одобрил изменение плана санации краснодарского Крайинвестбанка.
Обновлено в 11:48
Финансы

Регионам снижают порог долговой устойчивости и делят по «жесткости»

Система оценки и порог Законопроектом предложено усовершенствовать систему оценки долговой устойчивости субъектов РФ и муниципальных образований путем закрепления более широкого перечня показателей долговой устойчивости, пересмотра установленных пороговых значений применяемых показателей и введения правил классификации указанных публично-правовых образований по группам долговой устойчивости.
Обновлено в 03:35
Финансы

Новый банк развития БРИКС расширит членский состав группы

Новый банк развития БРИКС будет способствовать расширению состава группы стран, заявил в воскресенье вице-президент банка Саркис Жозе Буаинаин на 15-м Китайском международном финансовом форуме в Шанхае.
Обновлено в 05:55
Финансы

Монетные площадки Банка России открылись еще в пяти городах

Банк России открыл монетные площадки, позволяющие банкам напрямую передавать друг другу монеты, еще в пяти городах страны: Краснодаре, Самаре, Волгограде, Омске и Казани.
Обновлено в 08:15
Финансы

Спекулянты сократили нетто-лонг в долларах

Общая стоимость чистых длинных позиций в долларах, рассчитанных на основании позиций спекулянтов Международного валютного рынка в иенах, евро, британских фунтах, швейцарских франках, канадских и австралийских долларах, за неделю, завершившуюся 11 декабря, составила $28,48 миллиарда по сравнению с $31,12 миллиарда неделей ранее.
Обновлено в 01:40
Финансы

Результаты банка Rietumu за III квартал демонстрируют стабильность

Все основные финансовые показатели работы латвийского банка Rietumu и концерна Rietumu в III квартале 2018 года демонстрируют стабильность и создают прочную базу для качественного обслуживания и финансирования бизнеса.
Обновлено в 08:15
Финансы

Рынок проданных проблемных кредитов увеличился на 40%

Сегодня, 17 декабря 2018 года, стало известно, что за январь-сентябрь текущего года банки продали коллекторам просроченные кредиты на общую сумму свыше 410 млрд рублей, что на 37% больше, чем в прошлом году.
Обновлено в 08:32
Финансы

В Екатеринбурге открылся филиал банка «Солидарность»

В Екатеринбурге открылся филиал самарского банка «Солидарность». Отделение расположено на ул. Красноармейская, д. 41.
Обновлено в 03:23
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