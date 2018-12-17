Финансы
Трамп вновь призвал ФРС не повышать базовую учетную ставку
Трамп вновь призвал ФРС не повышать базовую учетную ставкуТАСС09:46
Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь призвал Федеральную резервную систему (ФРС) США не повышать базовую учетную ставку, что может вызвать замедление экономического роста в стране.
ТАСС09:46
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Финансы
Минэкономразвития: валютные закупки ЦБ не приведут к ослаблению рубля
Возобновление регулярных покупок валюты Центральным банком Российской Федерации не приведет к понижению курса рубля, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин 17 декабря, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:16
Финансы
Аппетит к риску на внешнем рынке снижается
На внешнем рынке индекс S&P 500 понизился на 1,3% за неделю.
Обновлено в 02:54
Финансы
Рубль растёт к доллару и евро на бирже
В свою очередь, курс евро на открытии торгов потерял в цене три копейки и составлял 75,44 рубля.
Обновлено в 03:21
Финансы
Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за миром
Попытки российского рынка акций подрасти в понедельник в рамках коррекции вслед за Азией и нефтью завершились распродажами с появлением игроков из США, индекс МосБиржи после локального роста к 2380 пунктам во главе с обновившим максимум "Норникелем" скатился к закрытию ниже 2360 пунктов вслед за развернувшей вниз нефтью.
Обновлено в 11:32
Финансы
Украина пустит на погашение госдолга почти треть бюджета на 2019 год
Заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов заявил, что на погашение и обслуживание внешнего и внутреннего долгов уйдет почти треть бюджета на 2019 год.
Обновлено в 08:31
Финансы
Нацбанк Украины: госбанки нуждаются в реструктуризации
Украинские государственные банки нуждаются в реструктуризации, заявила первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, сообщает 17 декабря УНИАН.
Обновлено в 12:03
Финансы
Банк «ДОМ.РФ» предлагает новый вклад «Ипотечный»
Банк «ДОМ.РФ» запустил новый вклад «Ипотечный».
Обновлено в 11:51
Финансы
Денег на санацию не хватило, чтобы заткнуть дыру в Крайинвестбанке
ЦБ в пятницу объявил, что одобрил изменение плана санации краснодарского Крайинвестбанка.
Обновлено в 11:48
Финансы
Регионам снижают порог долговой устойчивости и делят по «жесткости»
Система оценки и порог Законопроектом предложено усовершенствовать систему оценки долговой устойчивости субъектов РФ и муниципальных образований путем закрепления более широкого перечня показателей долговой устойчивости, пересмотра установленных пороговых значений применяемых показателей и введения правил классификации указанных публично-правовых образований по группам долговой устойчивости.
Обновлено в 03:35
Финансы
Новый банк развития БРИКС расширит членский состав группы
Новый банк развития БРИКС будет способствовать расширению состава группы стран, заявил в воскресенье вице-президент банка Саркис Жозе Буаинаин на 15-м Китайском международном финансовом форуме в Шанхае.
Обновлено в 05:55
Финансы
Монетные площадки Банка России открылись еще в пяти городах
Банк России открыл монетные площадки, позволяющие банкам напрямую передавать друг другу монеты, еще в пяти городах страны: Краснодаре, Самаре, Волгограде, Омске и Казани.
Обновлено в 08:15
Финансы
Спекулянты сократили нетто-лонг в долларах
Общая стоимость чистых длинных позиций в долларах, рассчитанных на основании позиций спекулянтов Международного валютного рынка в иенах, евро, британских фунтах, швейцарских франках, канадских и австралийских долларах, за неделю, завершившуюся 11 декабря, составила $28,48 миллиарда по сравнению с $31,12 миллиарда неделей ранее.
Обновлено в 01:40
Финансы
Результаты банка Rietumu за III квартал демонстрируют стабильность
Все основные финансовые показатели работы латвийского банка Rietumu и концерна Rietumu в III квартале 2018 года демонстрируют стабильность и создают прочную базу для качественного обслуживания и финансирования бизнеса.
Обновлено в 08:15
Финансы
Рынок проданных проблемных кредитов увеличился на 40%
Сегодня, 17 декабря 2018 года, стало известно, что за январь-сентябрь текущего года банки продали коллекторам просроченные кредиты на общую сумму свыше 410 млрд рублей, что на 37% больше, чем в прошлом году.
Обновлено в 08:32
Финансы
В Екатеринбурге открылся филиал банка «Солидарность»
В Екатеринбурге открылся филиал самарского банка «Солидарность». Отделение расположено на ул. Красноармейская, д. 41.
Обновлено в 03:23