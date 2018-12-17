Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь призвал Федеральную резервную систему (ФРС) США не повышать базовую учетную ставку, что может вызвать замедление экономического роста в стране.

Финансы Финансы Минэкономразвития: валютные закупки ЦБ не приведут к ослаблению рубля Возобновление регулярных покупок валюты Центральным банком Российской Федерации не приведет к понижению курса рубля, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин 17 декабря, сообщает ТАСС.

Финансы Финансы Аппетит к риску на внешнем рынке снижается На внешнем рынке индекс S&P 500 понизился на 1,3% за неделю.

Финансы Финансы Рубль растёт к доллару и евро на бирже В свою очередь, курс евро на открытии торгов потерял в цене три копейки и составлял 75,44 рубля.

Финансы Финансы Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за миром Попытки российского рынка акций подрасти в понедельник в рамках коррекции вслед за Азией и нефтью завершились распродажами с появлением игроков из США, индекс МосБиржи после локального роста к 2380 пунктам во главе с обновившим максимум "Норникелем" скатился к закрытию ниже 2360 пунктов вслед за развернувшей вниз нефтью.

Финансы Финансы Украина пустит на погашение госдолга почти треть бюджета на 2019 год Заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов заявил, что на погашение и обслуживание внешнего и внутреннего долгов уйдет почти треть бюджета на 2019 год.

Финансы Финансы Нацбанк Украины: госбанки нуждаются в реструктуризации Украинские государственные банки нуждаются в реструктуризации, заявила первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, сообщает 17 декабря УНИАН.

Финансы Финансы Банк «ДОМ.РФ» предлагает новый вклад «Ипотечный» Банк «ДОМ.РФ» запустил новый вклад «Ипотечный».

Финансы Финансы Денег на санацию не хватило, чтобы заткнуть дыру в Крайинвестбанке ЦБ в пятницу объявил, что одобрил изменение плана санации краснодарского Крайинвестбанка.

Финансы Финансы Регионам снижают порог долговой устойчивости и делят по «жесткости» Система оценки и порог Законопроектом предложено усовершенствовать систему оценки долговой устойчивости субъектов РФ и муниципальных образований путем закрепления более широкого перечня показателей долговой устойчивости, пересмотра установленных пороговых значений применяемых показателей и введения правил классификации указанных публично-правовых образований по группам долговой устойчивости.

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Финансы Финансы Монетные площадки Банка России открылись еще в пяти городах Банк России открыл монетные площадки, позволяющие банкам напрямую передавать друг другу монеты, еще в пяти городах страны: Краснодаре, Самаре, Волгограде, Омске и Казани.

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Финансы Финансы Рынок проданных проблемных кредитов увеличился на 40% Сегодня, 17 декабря 2018 года, стало известно, что за январь-сентябрь текущего года банки продали коллекторам просроченные кредиты на общую сумму свыше 410 млрд рублей, что на 37% больше, чем в прошлом году.