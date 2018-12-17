Финансы
Трамп вновь призвал ФРС не повышать базовую учетную ставку
Трамп вновь призвал ФРС не повышать базовую учетную ставкуТАСС09:46
Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь призвал Федеральную резервную систему (ФРС) США не повышать базовую учетную ставку, что может вызвать замедление экономического роста в стране.
ТАСС09:46
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Финансы
Индексы МосБиржи и РТС снизились почти на 0,3%
Индекс МосБиржи снизился на 0,28% и составил 2359,13 пункта. Индекс РТС опустился на 0,27% - до 1113,44 пункта.
Обновлено в 10:58
Финансы
Риски следующего года заставили ЦБ повысить ключевую ставку
ЦБ подтвердил статус одного из самых труднопрогнозируемых регуляторов на развивающихся рынках, второй раз за полгода повысив ключевую ставку на 25 п. п. – до 7,75% годовых.
Обновлено вчера в 15:23
Финансы
Украина пустит на погашение госдолга почти треть бюджета на 2019 год
Заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов заявил, что на погашение и обслуживание внешнего и внутреннего долгов уйдет почти треть бюджета на 2019 год.
Обновлено в 08:31
Финансы
Накопить на взносы по ипотеке россиянам предлагают по новому вкладу
Помочь россиянам накопить на первоначальный взнос по ипотеке банк ДОМ.РФ предлагает с помощью нового вклада «Ипотечный».
Обновлено в 10:03
Финансы
Биткоин ровно год назад достиг абсолютного исторического максимума
Прошел ровно год с тех пор, как курс биткоина сформировал свой абсолютный исторический максимум.
Обновлено в 09:21
Финансы
Рынок проданных проблемных кредитов увеличился на 40%
Сегодня, 17 декабря 2018 года, стало известно, что за январь-сентябрь текущего года банки продали коллекторам просроченные кредиты на общую сумму свыше 410 млрд рублей, что на 37% больше, чем в прошлом году.
Обновлено в 08:32
Финансы
Регионам снижают порог долговой устойчивости и делят по «жесткости»
Система оценки и порог Законопроектом предложено усовершенствовать систему оценки долговой устойчивости субъектов РФ и муниципальных образований путем закрепления более широкого перечня показателей долговой устойчивости, пересмотра установленных пороговых значений применяемых показателей и введения правил классификации указанных публично-правовых образований по группам долговой устойчивости.
Обновлено в 03:35
Финансы
Монетные площадки Банка России открылись еще в пяти городах
Банк России открыл монетные площадки, позволяющие банкам напрямую передавать друг другу монеты, еще в пяти городах страны: Краснодаре, Самаре, Волгограде, Омске и Казани.
Обновлено в 08:15
Финансы
Новый банк развития БРИКС расширит членский состав группы
Новый банк развития БРИКС будет способствовать расширению состава группы стран, заявил в воскресенье вице-президент банка Саркис Жозе Буаинаин на 15-м Китайском международном финансовом форуме в Шанхае.
Обновлено в 05:55
Финансы
Результаты банка Rietumu за III квартал демонстрируют стабильность
Все основные финансовые показатели работы латвийского банка Rietumu и концерна Rietumu в III квартале 2018 года демонстрируют стабильность и создают прочную базу для качественного обслуживания и финансирования бизнеса.
Обновлено в 08:15
Финансы
ЦБ РФ огласил курсы валют на 18 декабря 2019 года
Примечательно, что с начала декабря рост доллара составил 9 копеек. А вот евро сдал рублю одну копейку — его курс упал до 75,3814 рублей.
Обновлено в 10:26
Финансы
Промсвязьбанк получил право секретничать
Кроме Промсвязьбанка, который по заявлению замминистра финансов не получит статус публичного акционерного общества, такое право получили некоторые другие банковские и небанковские кредитные учреждения.
Обновлено в 08:47
Финансы
В Екатеринбурге открылся филиал банка «Солидарность»
В Екатеринбурге открылся филиал самарского банка «Солидарность». Отделение расположено на ул. Красноармейская, д. 41.
Обновлено в 03:23
Финансы
На рынке облигаций ищут замену американскому доллару
Самые крупные корпорации в России показали готовность размещать свои облигации в евро, юанях или рублях, избегая американских долларов, в перспективе трех лет.
Обновлено в 09:16
Финансы
Нацбанк Украины ожидает прибыль банковского сектора в 2018 г после 4 лет убытков
Банковский сектор на Украине получил 531,6 миллиона долларов прибыли по результатам работы десяти месяцев 2018 года, ожидается прибыль и по итогам всего года, сообщается на сайте Национального банка (ЦБ) Украины.
Обновлено в 09:36