Финансы

Трамп вновь генерирует позитив для рынковПРАЙМ 02:43

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Дополнительным поводом воздержаться от продаж стали новости о том, что торговый представитель США Р. Лайтхэйзер и министр финансов С. Мнучин направятся в Китай на следующей неделе для проведения переговоров по торговым вопросам.
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Рынок открылся слабым ростом

Finam.Ru03:15

Трамп вновь генерирует позитив для рынков

ПРАЙМ02:43

Утренний обзор рынка акций 23.07.2019. Трамп вновь генерирует позитив для рынков

Глас Народа02:41

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Инвест-Форсайтвчера в 05:47
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