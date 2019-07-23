Финансы
Трамп вновь генерирует позитив для рынковПРАЙМ 02:43
Дополнительным поводом воздержаться от продаж стали новости о том, что торговый представитель США Р. Лайтхэйзер и министр финансов С. Мнучин направятся в Китай на следующей неделе для проведения переговоров по торговым вопросам.
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Футбол
Игрок «Милана» может перейти в «Зенит»
По данным издания, агенты 26-летнего защитника "Милана" Диего Лашальта предложили своего клиента питерскому "Зениту", который интересовался футболистом ещё в прошлом сезоне.
Обновлено в 03:00
Общество
Россиян захотели лишить анонимности в электронной почте
Организаторы e-mail сервиса будут обязаны хранить сведения об идентификации абонентского номера пользователя электронной почты только на территории России.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Обновлено в 06:16
Авто
Renault выпустила ретро-кабриолет с мотором от Twizy
В Renault не сообщили подробную информацию о новинке, но отметили, что у нее модернизированный дизайн и электрическая силовая установка от Twizy.
Обновлено в 03:06
Политика
Трамп заявил, что США могли бы победить в Афганистане за неделю
Обновлено вчера в 13:41
Музыка
Группа Metallica спела песню «Группа крови» в Лужниках
В рамках WorldWired Tour группа Metallica исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови" на русском языке, на концерте в Лужниках.
Обновлено вчера в 04:15
Политика
В МИД России оценили идею США о патрулировании Ормузского пролива
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для обеспечения свободного судоходства в Ормузском проливе.
Обновлено в 06:26
Политика
Путин поручил правительству исключить категорию «0+»
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству исключить возрастную категорию «0+». Об этом сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Троим курсантам ФСИН вынесли приговор за попытку убить однокурсницу
Трем курсантам ФСИН Кузбасса вынесли обвинительный приговор за попытку убийства однокурсницы.
Обновлено в 04:45
Кино
У мультфильмов «Умка» и «Веселая карусель» появятся продолжения
Легендарный "Умка" и знаменитый мультжурнал "Веселая карусель" получат продолжения.
Обновлено в 05:16
Экономика
Росстат назвал самую распространенную зарплату в РФ
Росстат назвал самую распространенную зарплату в нашей стране - 23,5 тысячи рублей.
Обновлено в 03:53
Происшествия
ЕСПЧ присудил главе «Комитета против пыток» тысячу евро за незаконное задержание на митинге в 2007 году
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил компенсацию руководителю «Комитета против пыток» (КПП) Игорю Каляпину за незаконное задержание на «Марше несогласных» в 2007 году.
Обновлено в 04:45
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Политика
Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора
Как сообщил в понедельник в Совфеде замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора.
Обновлено в 03:47
Авто
Новый Mercedes-Benz GLA замечен фотошпионами
Кроссовер построен на той же платформе MFA2 (Mercedes Front-drive Architecture), что и недавно выпущенный A-Class, обновлённый CLA и новый GLB, а значит, это может означать, что после рестайлинга автомобиль будет иметь двигатели с турбонаддувом, трансмиссию с двойным сцеплением и полный привод.
Обновлено в 06:16
Общество
Госдума приняла закон о реестре лишенных родительских прав
В реестр попадут и граждане, лишенные родительских прав. Таким образом, Госдума приняла закон, который предложил президент РФ в 2017 году.
Обновлено в 05:32
Экономика
АКРА обновило макропрогноз для России на 2019—2023 годы
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство обновило макропрогноз для России на 2019—2023 годы.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Киргизия эвакуировала людей из-за конфликта на границе с Таджикистаном
Власти Киргизии эвакуировали около 300 человек из зоны конфликта в селе Ворух, эксклаве Таджикистана в республике, сообщили в МВД страны, передает «РИА Новости».
Обновлено в 01:57
Происшествия
Летевший из Антальи в Москву самолёт вернулся в аэропорт вылета
Самолёт авиакомпании AZUR air, выполнявший рейс из Антальи в Москву, по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Кино
Умер сыгравший друга Джеймса Бонда актер
Американский актер Дэвид Хедисон, сыгравший оперативника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах о Джеймсе Бонде, скончался в Лос-Анджелесе на 93-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
Обновлено в 02:56
Происшествия
В Ишиме 13-летний подросток погиб от удара током
Еще у одного мальчика ожоги руки и плеча В Ишиме от удара током погиб 13-летний подросток.
Обновлено в 00:39
Космос
Цель — Луна: владелец «Тетриса» хочет построить лунный космодром
Хэнк Роджерс, который в своё время лицензировал игру «Тетрис», заявил о намерении построить перевалочную базу на Луне.
Обновлено в 06:22
Футбол
Кононов оценил соперника «Спартака» по квалификации Лиги Европы
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов поделился мнением о швейцарском клубе "Тун", с которым красно-белые сыграют в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:33
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
В Петербурге 21 июля в нескольких метрах от собственного дома было найдено тело гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено вчера в 11:18