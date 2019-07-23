Финансы

Трамп вновь генерирует позитив для рынковПРАЙМ 02:43

Индекс доллара подрастал на 0,22% до 97,47 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 2,058%.
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ИК «Фридом Финанс»: Уралкалий удивил рынок

SIA.ru03:09

Трамп вновь генерирует позитив для рынков

ПРАЙМ02:43

Утренний обзор рынка акций 23.07.2019. Трамп вновь генерирует позитив для рынков

Глас Народа02:41
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Политика

Порошенко планирует «расшатать ситуацию» на Украине, пишут СМИ

Представители команды бывшего президента Украины Петра Порошенко планируют создать протестное движение.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие

Южная Корея обвинила РФ в нарушении воздушного пространства

Корейское агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов (КНШ) вооруженных сил республики сообщило, что самолет ВКС РФ дважды за утро нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено в 02:52
Общество

Стало известно отношение россиян к татуировкам

От своих татуировок хотели бы избавиться 27 процентов россиян — так чаще всего отвечали люди старше 60 лет (35 процентов).
Обновлено в 01:30
Политика

Жириновский допустил вхождение Украины в состав России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
Обновлено в 02:56
Общество

В сети появился самый короткий тест на IQ

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Экономика

Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей

Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Происшествия

Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Политика

Соратник Ельцина опроверг планы по продаже Карелии финнам

В России никогда не поднимался вопрос о продаже Карелии, сообщил бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис.
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия

Пострадавшие при пожаре в Хабаровском крае дети находятся в коме

Трое детей, пострадавших при пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, находятся в коме.
Обновлено в 01:24
Политика

В Венесуэле вновь произошло масштабное отключение электроэнергии

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущее масштабное отключение электроэнергии произошло в Венесуэле 7 июля.
Обновлено вчера в 22:19
Путешествия

Из Екатеринбурга вновь открывают авиарейсы в Доминикану

Напомним, до 2014 года у екатеринбуржцев ещё была возможность долететь прямым рейсом до Доминиканы.
Обновлено в 02:19
Кино

Стала известна дата выхода сериала «Локи» с Томом Хиддлстоном

Обновлено вчера в 10:26
Общество

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла до 740 тыс. га

Обновлено в 02:38
Футбол

Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS

Шведский нападающий Златан Ибрагимович нанёс травму сопернику во время матча американской Высшей футбольной лиги (MLS).
Обновлено вчера в 15:36
Политика

Команда Зеленского отказалась от минских соглашений

Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес

Адвокат бывшего короля Малайзии намекнул на неверность «Мисс Москвы»

Обновлено в 00:20
Технологии

В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN

Минкомсвязь в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» предложила меры защиты от фишинга или подмены сайтов, которые потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN.
Обновлено в 01:48
Политика

ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»

В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25
Футбол

«Спартак» может купить полузащитника ПСВ Перейро

Московский «Спартак» договорился с голландским ПСВ по трансферу полузащитника Гастона Перейро.
Обновлено в 02:33
Игры

PC-версия Wolfenstein: Youngblood выйдет на день раньше

Издатель Bethesda Softworks в своём официальном Twitter-аккаунте сообщил, что PC-версия Wolfenstein: Youngblood выйдет на день раньше — 25 июля 2019 года.
Обновлено в 02:55
Футбол

«Манчестер Сити» обвинили в неуважении к китайским болельщикам

20 июля в Шанхае прошел финал турнира Премьер-лига Азия Трофи "Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити".
Обновлено вчера в 20:33
Наука

Александр Сергеев: НИИ медицинской приматологии должен быть базовым институтом в российской нейронауке

Как отметил Александр Сергеев, НИИ медицинской приматологии должен стать базовым учреждением российской нейронауки.
Обновлено 21 июля в 12:27
Общество

Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 12:40
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией

Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Общество

В Роскачестве назвали лучшие фотоаппараты

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний исследовали фотоаппараты 98 моделей, оценив качество снимков, видео, звука, удобство их использования и функциональность.
Обновлено в 01:00
Происшествия

На серой ветке московского метро произошел сбой

Обновлено в 01:28
Происшествия

В Петербурге убита активистка Елена Григорьева

Обновлено вчера в 11:18
Происшествия

Во Франции нашли подводную лодку, которая затонула больше 50 лет назад

Во Франции недалеко от города Тулон на Средиземном море обнаружили подводную лодку Minerve, которая затонула в 1968 году.
Обновлено вчера в 07:00
Экономика

Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения

Согласно новым требованиям закона, принятого Госдумой 16 июля, банковским платежным агентам запрещено использовать удаленную ККТ в терминалах, пишет РБК во вторник, 23 июля.
Обновлено в 02:23
Политика

Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве

Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.
Обновлено вчера в 19:09
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