с чего всё началось

Я не обеспокоен, нет. Думаю, что люди восстанут, если это произойдет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не переживает из-за возможного импичмента. Свое спокойствие он объяснил угрозой народных волнений, сообщает Reuters. По словам Трампа, он не участвовал ни в каких серьезных нарушениях, следовательно, и серьезных оснований для импичмента нет.

Трамп верит в народный бунт в случае своего импичмента

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