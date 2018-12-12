Политика
Трамп верит в народный бунт в случае своего импичмента
Трамп верит в народный бунт в случае своего импичментаREGNUM00:17
Президент США Дональд Трамп заявил, что не переживает из-за возможного импичмента. Свое спокойствие он объяснил угрозой народных волнений, сообщает Reuters. По словам Трампа, он не участвовал ни в каких серьезных нарушениях, следовательно, и серьезных оснований для импичмента нет.
REGNUM00:17
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Я не обеспокоен, нет. Думаю, что люди восстанут, если это произойдет.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАГазета.Ru вчера в 19:36
с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что не беспокоится по поводу возможного импичмента, так как «тяжело объявить импичмент кому-то, кто не сделал ничего плохого».Коммерсантъ01:13
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