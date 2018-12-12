Политика

Трамп верит в народный бунт в случае своего импичмента
REGNUM
00:17

Президент США Дональд Трамп заявил, что не переживает из-за возможного импичмента. Свое спокойствие он объяснил угрозой народных волнений, сообщает Reuters. По словам Трампа, он не участвовал ни в каких серьезных нарушениях, следовательно, и серьезных оснований для импичмента нет.
REGNUM00:17
Дональд Трамп
Я не обеспокоен, нет. Думаю, что люди восстанут, если это произойдет.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАГазета.Ru вчера в 19:36

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