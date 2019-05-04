Политика

Трамп ведет себя как пресс-секретарь Путина, считает ведущий CNNГазета.Ru вчера в 22:17

Ведущий CNN Джейк Таппер обрушился с резкой критикой на американского президента Дональда Трампа после его телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, передает CNN.
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Трамп «пошутил» с Путиным на важную тему и попал под шквал критики

Lenta.ru01:49

На CNN возмущены шутками Трампа и Путина про вмешательство РФ в выборы-2016

Газета.Ruвчера в 23:32

CNN возмутился «шутками» Трампа и Путина про «вмешательство России»

Известия00:29

Телеведущий «Си-эн-эн» назвал Трампа «пресс-секретарем Путина»

Вечерняя Москвавчера в 22:53

Ведущий CNN назвал Трампа «пресс-секретарем Путина»

РЕН ТВвчера в 22:29

Трампа в США назвали «пресс-секретарём Путина»

News.ru00:42
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:12, Ашберн
Шоу-бизнес

Шеф-редактора «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом

Обновлено вчера в 15:07
Шоу-бизнес

«В этой семье мы так не разговариваем»: Елизавета II осадила Меган Маркл, устроившую скандал из-за яйца

Как рассказала королевский биограф Кэти Николл, у Маркл есть еще одно увлечение – макробиотическая диета.
Обновлено в 02:00
Кино

В «Союзмультфильме» оценили идею создать продолжение «Ну, погоди!»

Предложение о создании продолжения мультсериала «Ну, погоди!» довольно сомнительно, поскольку неясно, какой социальный тип современности может воплощать Волк, а неверный выбор может обернуться провалом.
Обновлено вчера в 23:24
Политика

AP: США упустили шанс на свержение Мадуро два года назад

Экс-сотрудник администрации президента США Дональда Трампа и близкий к Белому дому источник рассказали, что в мае 2017 года глава президентской гвардии и военной контрразведки Венесуэлы генерал Иван Эрнандес обратился к американским властям.
Обновлено в 00:46
Футбол

Россиянин Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по футболу

Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко стал рекордсменом по забитым мячам за один сезон в чемпионате Чехии по футболу.
Обновлено в 01:42
Общество

Гидрометцентр рассказал, какая погода будет в Москве 9 мая

По прогнозам синоптиков, 9 мая в Москве ожидаются кратковременные осадки в виде дождей и теплая погода (21–26 градусов выше нуля).
Обновлено в 01:08
Происшествия

Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США

Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Наука

Останки денисовца впервые обнаружили не в Денисовой пещере

Пещера Бейшия в местечке Сяху, в которой нашли челюсть, находится на высоте 3,2 тыс. м. Ученые проанализировали протеом твердой ткани зубов и пришли к выводу, что денисовец из Сяху жил около 160 тыс. лет назад.
Обновлено 02 мая в 04:58
Происшествия

После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек

На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:22
Политика

Украина обвиняет Россию в подготовке войны

Руководитель украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил о стремлении России развязать новую газовую войну с Украиной, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 18:26
Кино

Звезды «Мстителей 4» поздравили Железного человека

Роберт Дауни мл. опубликовал на своей официальной странице в Instagram видеоролик, запечатлевший его коллег по фильму "Мстители 4: Финал", исполняющих песню "Happy Birthday".
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия

СК возбудил дело после инцидента с ребенком на воздушном шаре в Крыму

Обновлено в 02:01
Общество

В Таиланде коронуют короля Раму Десятого

Фактически Рама Десятый взошел на престол зимой 2016 года – после смерти его отца, который правил королевством 70 лет.
Обновлено в 00:23
Происшествия

Полиция установила виновников пожара в иркутском ТЦ Сильвер Молл

Сотрудники полиции серьезно продвинулись в выяснении обстоятельств возгорания кровли ТЦ Сильвер Молл в Иркутске.
Обновлено в 01:43
Экономика

Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян

Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено вчера в 10:12
Хоккей

«Каролина» впервые за 10 лет вышла в финал Восточной конференции НХЛ

"Каролина" выиграла серию второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) у "Нью-Йорк Айлендерс" (4-0) и впервые с 2009 года пробилась в финал Восточной конференции.
Обновлено вчера в 21:50
Политика

Мадуро сменил главу полиции Венесуэлы

Обновлено вчера в 21:13
Политика

Полторак назвал способ отказа РФ от паспортизации Донбасса

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия

Убийца 13 человек в Мексике оказался нефтяником-наркоторговцем

Подозреваемый в организации убийства сразу 13 человек на празднике в мексиканском городе Минатитлан (штат Веракрус), задержанный в пятницу, оказался сотрудником нефтяной компании Pemex, выявлены его связи с наркоторговлей.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

Обновлено вчера в 08:38
Наука

В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено вчера в 00:53
Общество

Новый император Японии впервые обратился к народу

Новый император Японии Нарухито впервые выступил с речью перед японцами после своей интронизации, передает NHK.
Обновлено вчера в 21:31
Космос

Разрушение космической капсулы SpaceX может сорвать полет Crew Dragon

Обновлено вчера в 04:04
Энергетика

Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн

Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки.
Обновлено вчера в 19:02
Авто

В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ-3172

Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Общество

Россиян обязали заплатить 135 млрд рублей за долги по ЖКУ

Сумма взыскания составила почти 135 млрд рублей. За 10 лет этот показатель увеличился в пять раз.
Обновлено в 01:40
Футбол

СМИ: «Реал» согласовал с «Айнтрахтом» трансфер нападающего Луки Йовича

Мадридский футбольный клуб "Реал" согласовал с немецким "Айнтрахтом" трансфер сербского нападающего Луки Йовича, сообщает As.
Обновлено вчера в 17:53
Хоккей

«Даллас» обыграл «Сент-Луис» и вышел вперед в серии

Обновлено в 01:22
Кино

Режиссёр фильма про Соника пообещал исправить дизайн персонажа

Настолько, что поклонники Соника сами начали перерисовывать героя: После многочисленных жалоб зрителей режиссёр картины Джефф Фаулер у себя в твиттере ответил, что к релизу над дизайном ещё поработают: Спасибо за поддержку.
Обновлено вчера в 05:14
Происшествия

В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы

В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено вчера в 14:31
Как работают Яндекс.Новости?
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