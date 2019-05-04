Трамп ведет себя как пресс-секретарь Путина, считает ведущий CNNГазета.Ru вчера в 22:17

Ведущий CNN Джейк Таппер обрушился с резкой критикой на американского президента Дональда Трампа после его телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, передает CNN.

Трамп ведет себя как пресс-секретарь Путина, считает ведущий CNN

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