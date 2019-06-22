Армия и оружие

Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с СШАRT на русском вчера в 20:28

Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше». «Но я не собираюсь этого делать», — отметил Трамп. 20 июня военнослужащие Ирана сбили беспилотник США.
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«Невиданные разрушения»: Трамп охарактеризовал возможную войну США с Ираном

РЕН ТВвчера в 23:19

Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США

RT на русскомвчера в 20:28

Трамп заявил о нежелании вступать в войну с Ираном

ТАССвчера в 19:29

Трамп рассказал о нежелании развязывать войну с Ираном

Lenta.ruвчера в 20:06

Трамп сформулировал позицию по войне с Ираном

Газета.Ruвчера в 19:36

Трамп сообщил о возможных последствиях войны США и Ирана

РБКвчера в 20:12

Трамп пригрозил Ирану «невиданными прежде разрушениями» в случае войны

РИА Новостивчера в 19:13
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:11, Ашберн
Политика

В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
Обновлено вчера в 17:13
Авто

На АвтоВАЗе назвали причины падения продаж Lada Xray

Lada Xray для «АвтоВАЗа» является важной стратегической моделью, однако последнее время больше внимания было уделено другим семействам.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

В Москве в захламленной квартире нашли двух девочек

Обновлено вчера в 15:21
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»

Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия

Задержанного в Москве экс-чиновника Минпромторга доставили в Хабаровск

Бывшего директора департамента химико-технологического лесопромышленного комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Владимира Потапкина, подозреваемого в причастности к хищениям в лесной отрасли на Дальнем Востоке, доставили из Москвы в Хабаровск, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 00:34
Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Шоу-бизнес

Фото сына Жанны Фриске появилось в Сети впервые за много лет

В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

В Пермском крае почти 4 тысячи человек остались без газа из-за ДТП

В городе Александровск Пермского края произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был поврежден газопровод и почти четыре тысячи человек остались без газа.
Обновлено вчера в 22:44
Единоборства

У друга Макгрегора попытались вырвать флаги России и Ирландии

В Дарэме со скандалом завершилась процедура взвешивания ирландца Артема Лобова и экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи перед кулачным боем, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:08
Политика

Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 04:44
Футбол

Филиппо Индзаги возглавит «Беневенто»

В сезоне-2018/19 «Беневенто» занял третье место в Серии В, однако в плей-офф за право играть в Серии А проиграл «Читтаделле».
Обновлено вчера в 15:40
Политика

Дерипаска изменил иск к Минфину США о снятии санкций

Российский бизнесмен Олег Дерипаска скорректировал свой иск к Минфину США и его главе Стивену Мнучину, который он подавал 15 марта.
Обновлено в 00:51
Футбол

Алексис Санчес вывел Чили в плей-офф Кубка Америки

Обновлено в 01:09
Общество

Сергей Шнуров соорудил гараж из арки одного из петербургских домов

Известный рок-музыкант Сергей Шнуров переделал пространство в арке домов с «Мозаичным двориком», превратив его в гараж.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие

Спецслужбы США вытаскивают членов ИГ из тюрем для диверсий против САА

Спецслужбы США привлекают бывших боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГ1, содержащихся в подконтрольных курдам тюрьмах, для участия в диверсиях против Сирийской арабской армии (САА).
Обновлено вчера в 11:14
Политика

240 человек пострадали во время митинга в Тбилиси

В Министерстве здравоохранения Грузии проинформировали о том, что в ходе митинга в Тбилиси и его разгона пострадали 240 человек.
Обновлено вчера в 05:16
Хоккей

«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ

17-летний нападающий системы СКА (Санкт-Петербург) Василий Подколзин был выбран «Ванкувером Кэнакс» под десятым номером драфта НХЛ-2019.
Обновлено вчера в 22:35
Спорт

Российские волейболисты переиграли команду Германии в Лиге наций

Российская мужская сборная по волейболу уверенно обыграла команду Германии в первом матче четвертого этапа волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 00:28
Общество

Австралийку не выпустили с острова Бали из-за пятна в паспорте

Обновлено вчера в 16:42
Политика

Сергей Кургинян призвал исправить ошибку пенсионной реформы

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога Дмитрия Фетисова, по итогам "прямой линии" можно говорить, что президент РФ Владимир Путин вполне в курсе всех имеющихся внутренних проблем.
Обновлено 20 июня в 10:23
Происшествия

На Украине молния убила трех человек

Три человека погибли, еще два госпитализированы в результате попадания молнии в автобусную остановку в селе Беньковцы Ивано-Франковской области.
Обновлено вчера в 16:37
Политика

Разочарование из-за плохих отношений с РФ отметили в бундестаге

Временный глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что многие европейские политики разочарованы из-за плохих отношений с Россией.
Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие

СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца

Обновлено в 00:47
Финансы

Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила $10 тыс

Курс биткоина в субботу, 22 июня, впервые с мая 2018 года превысил психологическую отметку $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные бирж CoinMarketCap и CoinDesk.
Обновлено в 00:55
Политика

Кравчук назвал проблему команды Зеленского

Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в команде нынешнего главы государства Владимира Зеленского высказываются разные позиции.
Обновлено вчера в 23:33
Футбол

«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено вчера в 08:11
Политика

Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании

Обновлено вчера в 13:28
Армия и оружие

В ЛНР насчитали три обстрела за сутки со стороны ВСУ

"За 21 июня 2019 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела", - приводит РИА Новости слова представителя непризнанной республики.
Обновлено в 01:25
Общество

Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались оплачивать ЖКХ

Долги тагильских «граждан СССР» в большинстве случаев относятся к коммунальной сфере, однако некоторые из них мотивируют идеологическими причинами отказ платить и по другим кредитам и займам, включая ипотечные.
Обновлено вчера в 17:48
Общество

До 33 градусов тепла, дождь и гроза ожидаются в Московском регионе

Кратковременный дождь, гроза и до 33 градусов тепла ожидаются в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:04
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