Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с СШАRT на русском вчера в 20:28

Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше». «Но я не собираюсь этого делать», — отметил Трамп. 20 июня военнослужащие Ирана сбили беспилотник США.

Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США

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Происшествия Ростов заволокло дымом из-за горящей под Аксаем травы Утром в субботу, 22 июня жители Ростова пожаловались на сильный запах гари, а улицы города заволокло дымом.

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