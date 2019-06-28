Политика
Трамп в шутку попросил Путина не вмешиваться в выборыRambler News Service 02:32
Президент США Дональд Трамп в ходе двухсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным в шутку попросил его не вмешиваться в выборы. Трансляцию встречи вел телеканал RT.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 04:38, Вашингтон
Политика
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Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
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В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24
В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».
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Зеленский устроил флешмоб и запретил депутатам в нем участвовать
Кроме того, президент заявил, что народные депутаты Украины могут не принимать участие в придуманной им акции, потому что все и так знают, какая у них любимая статья.
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Петербуржец с мачете напал на охранника из-за места на парковке
Сотрудник охранной фирмы нагнал нападавшего у дома №43 по улице Кирочной. Петербуржец ударил охранника мачете по руке и вновь убежал.
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Как сообщало ИА REGNUM, американские власти отказали Турции в поставках новейших истребителей из-за закупки Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.
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Кино
Медведев поздравил Панкратова-Чёрного с юбилеем
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 70-летним юбилеем актёра театра и кино Александра Панкратова-Чёрного.
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Авто
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Экономика
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Кино
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В настоящее время российские учителя получают ставку только 10% от средней зарплаты по региону.
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Туристка объяснила, за что украинцев выселили из отеля в Греции
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