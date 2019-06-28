Политика

Трамп в шутку попросил Путина не вмешиваться в выборыRambler News Service 02:32

Президент США Дональд Трамп в ходе двухсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным в шутку попросил его не вмешиваться в выборы. Трансляцию встречи вел телеканал RT.
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