Политика

Трамп узнает гражданство жителей США в обход переписиТелеканал 360° 00:34

Президент США Дональд Трамп сможет узнать, сколько американцев и граждан других государств проживает в стране и без переписи населения. Для этого глава государства подписал соответствующий указ.
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Трамп подписал указ, который поможет установить гражданство всех жителей США

RT на русскомвчера в 23:28

Трамп решил узнать гражданство жителей США в обход переписи

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Трамп поклялся узнать гражданство жителей США в обход переписи

Газета.Ruвчера в 19:17

Трамп пообещал узнать гражданство жителей США в обход переписи

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Трамп подписал указ, который поможет узнать гражданство всех людей в США

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Трамп анонсировал новый способ узнать гражданство жителей США

РБКвчера в 22:09

Трамп отказался от вопроса о гражданстве в переписи, поручив собрать данные иным способом

ТАССвчера в 18:42
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:16, Ашберн
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Против спасавшего свой дом от наводнения мэра возбудили дело

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В Екатеринбурге идут обыски у участников акции в защиту сквера

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Происшествия

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Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о заключении под стражу бывшего заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова по делу о получении взятки.
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Как сообщает портал «drom.ru», в чеченском селе Бачи-Юрт энтузиасты сделали стильный хот-род с кабиной от ЗИЛ-130 и мотором, элементами ходовой части от модели Mercedes-Benz S-Class W220.
Обновлено вчера в 08:27
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Обновлено в 04:56
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Обновлено в 04:43
Политика

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Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:52
Происшествия

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Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

Полковника МВД по прозвищу «Киборг» избили в московском СИЗО

Полковника МВД Ивана Кибальниченко, предположительно, избили до полусмерти в московском следственном изоляторе №4 в Медведково.
Обновлено в 04:58
Происшествия

В Туве при опрокидывании автомобиля в реку погибли десять человек

Автомобиль «УАЗ» опрокинулся в реку в Туве, сообщает управление МВД по республике.
Обновлено в 02:49
Происшествия

В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину

Купавшаяся в озере Шантрапай в Челябинской области женщина погибла от удара молнии во время грозы, сообщил ТАСС в пятницу следователь Коркинского следственного отдела СУ СК России Роман Смирнов.
Обновлено в 03:24
Экономика

Минтруд собрался увеличить прожиточный минимум в РФ на 4%

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Обновлено вчера в 12:36
Авто

Ателье Roush создало самую быструю вариацию пикапа Ford F-150

Компания Roush заявила о том, что их Ford F-150 Nitemare является самым быстрым в мире пикапом.
Обновлено вчера в 13:11
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Наставник подвел итог подготовки к сезону-2019/20, заявив, что в скором времени сине-бело-голубые выйдут на нужный уровень.
Обновлено в 05:11
Политика

В Петербурге заложили корабль противоминной обороны «Анатолий Шлемов»

Обновлено в 04:52
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Пользователей соцсетей поразила смертельная схватка двух белых акул

В Сети появилось видео сражения двух белых акул.
Обновлено в 05:16
Общество

Срок льготной оплаты штрафов за нарушения ПДД предложили продлить

Срок оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения с 50-процентной скидкой может быть продлен.
Обновлено вчера в 17:45
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Эксперты назвали количество Volkswagen «Жук» в России

По данным аналитиков, на начало 2019 года в России числилось 3542 зарегистрированных автомобиля Volkswagen Kaefer – модели, которая, как и ее возрожденный в 1998 году преемник New Beetle, неофициально называлась «Жуком».
Обновлено в 02:49
Политика

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В июне Хомчак заявил, что Украина разработает стратегию, как избежать повторения инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года, когда украинские моряки были арестованы российскими пограничниками.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия

Террористы, пытавшиеся устроить крушение «Сапсана», получили сроки

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Обновлено в 05:49
Политика

Кремль наблюдает за обсуждением санкций США против госдолга РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на обсуждение возможных санкций США против российского государственного долга.
Обновлено в 05:54
Гаджеты

В России представлены необычные Bluetooth-наушники Huawei FreeLace

Компания Huawei представила в России необычные беспроводные наушники FreeLace, мировая презентация которых состоялась в марте этого года.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Актера Тимура Ефременкова задержали в аэропорту Краснодара

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Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

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Около половины россиян относятся к Грузии безразлично

Почти половина россиян безразлично относится к Грузии. О хорошем отношении к стране заявили 37% опрошенных.
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Специалисты Роскачества разработали рекомендации по выбору полуфабрикатов шашлыка.
Обновлено в 01:00
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850 человек заболели геморрагической лихорадкой в российском регионе

В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает "Интерфакс".
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Агата Муцениеце рискнула жизнью в Испании

Актриса Агата Муцениеце путешествует по Испании.
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