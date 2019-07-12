Политика
Трамп узнает гражданство жителей США в обход переписиТелеканал 360° 00:34
Президент США Дональд Трамп сможет узнать, сколько американцев и граждан других государств проживает в стране и без переписи населения. Для этого глава государства подписал соответствующий указ.
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Трамп подписал указ, который поможет установить гражданство всех жителей США
RT на русскомвчера в 23:28
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Происшествия
Против спасавшего свой дом от наводнения мэра возбудили дело
Уголовное дело возбудили против главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова, который использовал коммунальную технику на своем участке с целью ликвидации последствий наводнения.
Обновлено в 04:10
Политика
Председателя Счетной палаты Красноярского края отправили в отставку
Депутаты Законодательного собрания Красноярского края проголосовали за досрочную отставку главы региональной Счетной палаты Татьяны Давыденко.
Обновлено вчера в 06:09
Кино
Зак Снайдер создаст аниме-сериал на основе скандинавских мифов
Режиссёр Зак Снайдер создаст для стримингового сервиса Netflix аниме-сериал на основе скандинавской мифологии.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Следствие просит арестовать экс-замглавы ПФР Иванова по делу о взятке
Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о заключении под стражу бывшего заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова по делу о получении взятки.
Обновлено в 05:00
Авто
В Чечне ЗИЛ-130 превратили в стильный хот-род с V8 от Mercedes
Как сообщает портал «drom.ru», в чеченском селе Бачи-Юрт энтузиасты сделали стильный хот-род с кабиной от ЗИЛ-130 и мотором, элементами ходовой части от модели Mercedes-Benz S-Class W220.
Обновлено вчера в 08:27
Политика
Среди подписей за кандидатов в Мосгордуму нашли «мёртвые души»
Среди подписей за некоторых кандидатов в депутаты Мосгордумы обнаружены подписи избирателей, которые уже умерли.
Обновлено в 04:56
Общество
В Иркутской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров
На всей территории Иркутской области с 11 июля введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, соответствующий указ подписал глава региона Сергей Левченко, сообщает пресс-служба губернатора.
Обновлено в 04:43
Политика
Кремль оценил первый разговор Путина с Зеленским
Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Полковника МВД по прозвищу «Киборг» избили в московском СИЗО
Полковника МВД Ивана Кибальниченко, предположительно, избили до полусмерти в московском следственном изоляторе №4 в Медведково.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Туве при опрокидывании автомобиля в реку погибли десять человек
Автомобиль «УАЗ» опрокинулся в реку в Туве, сообщает управление МВД по республике.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину
Купавшаяся в озере Шантрапай в Челябинской области женщина погибла от удара молнии во время грозы, сообщил ТАСС в пятницу следователь Коркинского следственного отдела СУ СК России Роман Смирнов.
Обновлено в 03:24
Экономика
Минтруд собрался увеличить прожиточный минимум в РФ на 4%
Министерство труда и социальной защиты намерено повысить прожиточный минимум трудоспособного населения в России на 4,1% по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено вчера в 12:36
Авто
Ателье Roush создало самую быструю вариацию пикапа Ford F-150
Компания Roush заявила о том, что их Ford F-150 Nitemare является самым быстрым в мире пикапом.
Обновлено вчера в 13:11
Футбол
Семак рассказал, когда «Зенит» выйдет на нужный уровень
Наставник подвел итог подготовки к сезону-2019/20, заявив, что в скором времени сине-бело-голубые выйдут на нужный уровень.
Обновлено в 05:11
Наука
Пользователей соцсетей поразила смертельная схватка двух белых акул
В Сети появилось видео сражения двух белых акул.
Обновлено в 05:16
Общество
Срок льготной оплаты штрафов за нарушения ПДД предложили продлить
Срок оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения с 50-процентной скидкой может быть продлен.
Обновлено вчера в 17:45
Авто
Эксперты назвали количество Volkswagen «Жук» в России
По данным аналитиков, на начало 2019 года в России числилось 3542 зарегистрированных автомобиля Volkswagen Kaefer – модели, которая, как и ее возрожденный в 1998 году преемник New Beetle, неофициально называлась «Жуком».
Обновлено в 02:49
Политика
Украина захотела провести свои корабли через Керченский пролив
В июне Хомчак заявил, что Украина разработает стратегию, как избежать повторения инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года, когда украинские моряки были арестованы российскими пограничниками.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
Террористы, пытавшиеся устроить крушение «Сапсана», получили сроки
Московский окружной военный суд вынес приговор семерым сторонникам международной террористической организации, которые пытались устроить крушение "Сапсана".
Обновлено в 05:49
Политика
Кремль наблюдает за обсуждением санкций США против госдолга РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на обсуждение возможных санкций США против российского государственного долга.
Обновлено в 05:54
Гаджеты
В России представлены необычные Bluetooth-наушники Huawei FreeLace
Компания Huawei представила в России необычные беспроводные наушники FreeLace, мировая презентация которых состоялась в марте этого года.
Обновлено в 05:37
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено в 00:58
Политика
Около половины россиян относятся к Грузии безразлично
Почти половина россиян безразлично относится к Грузии. О хорошем отношении к стране заявили 37% опрошенных.
Обновлено в 05:28
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык
Специалисты Роскачества разработали рекомендации по выбору полуфабрикатов шашлыка.
Обновлено в 01:00
Здоровье
850 человек заболели геморрагической лихорадкой в российском регионе
В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце рискнула жизнью в Испании
Актриса Агата Муцениеце путешествует по Испании.
Обновлено в 05:35