с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.

Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем

Космос «Союзу» и роботу Федору предстоит непростая стыковка с МКС Специалисты говорят, что стыковка предстоит непростая: в случае неполадок в ручном режиме космонавты помочь не смогут.

Политика Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.

Политика Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.

Хоккей Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года Международная федерация хоккея приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Политика Савченко заявила о начале украинизации России Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.

Политика Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути Рудольф Сааде, глава французской CMA CGM, занимающейся морскими контейнерными перевозками, заявил, что его компания не будет использовать Северный морской путь вдоль арктического побережья России, сообщает издание Maritime Executive.

Культура Никита Михалков перенес серию операций на ноге Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.

Политика Омелян пообещал поднять украинский флаг над Владивостоком Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинский флаг появится над Владивостоком, «как и сто лет назад».

Здоровье Специалисты рассказали, о каких болезнях может указывать горечь во рту Специалисты рассказали о проблемах со здоровьем, о которых указывает регулярная горечь во рту.

Общество Эксперт назвал сроки введения четырехдневной рабочей недели в России Накануне премьер Дмитрий Медведев заявил, что возможное введение в стране четырехдневной рабочей недели не должно повлечь за собой снижение заработных плат россиян.

Политика Болтон хочет сорвать переход украинской «Мотор Сич» под контроль Китая Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пытается помешать приобретению китайской компанией Skyrizon Aircraft единственного на Украине производителя авиационных двигателей — компании «Мотор Сич».

Общество Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.

Происшествия Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137 У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.

Политика Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.

Кино Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.

Технологии Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.

Политика Трамп назвал саммит G7 бесполезной тратой времени Как сообщается, американский лидер считает бесполезной тратой времени участие в саммите, где слишком много внимания уделяют вопросам экологии.

Здоровье Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в США В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, которое спровоцировало курение электронной сигареты.

Футбол Могилевец пропустит матч с «Ростовом» Футболист "Рубина" Павел Могилевец еще не восстановился после травмы и не сыграет в матче 7-го тура чемпионата России с "Ростовом", заявил старший тренер казанского клуба Роман Шаронов.

Финансы В Британии захотели заменить доллар новой резервной валютой По словам Карни, главам финансовых структур по всему миру следует задуматься о создании резервной валюты, так как доминирование доллара несет риск мировой финансовой системе.