Президент США Дональд Трамп заявил, что решил пересмотреть в сторону ужесточения запланированные на 1 октября пошлины на импортируемые товары из КНР. "С 1 октября пошлина на товары на $250 млрд, ныне составляющая 25%, составит уже 30%".

Трамп ужесточил новые пошлины на товары из Китая

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