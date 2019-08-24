Политика
Трамп ужесточил новые пошлины на товары из КитаяИнтерфакс 23 августа в 17:23
Президент США Дональд Трамп заявил, что решил пересмотреть в сторону ужесточения запланированные на 1 октября пошлины на импортируемые товары из КНР. "С 1 октября пошлина на товары на $250 млрд, ныне составляющая 25%, составит уже 30%".
Читать в источнике
Оценить140
Подробнее о событии
Показать все источники
Пекин выразил протест из-за решения Вашингтона вновь повысить пошлины на китайские товары
Эхо Москвывчера в 08:30
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 09:53, Ашберн
Происшествия
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Как выглядели актёры «Игры престолов» до съёмок и где снимались
Британская актриса начала сниматься в 2009 году в фильмах «Падение собаки», «Врачи», но по-настоящему знаменитой её сделала роль Матери Драконов.
Обновлено в 06:43
Культура
В театре прокомментировали реанимацию Олега Меньшикова
Обновлено в 09:28
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
Системы ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск
Силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском, сообщило агентство SANA.
Обновлено вчера в 17:22
Киберспорт
Команда OG во второй раз подряд выиграла The International по Dota 2
Российская команда Virtus.Pro, занявшая второе место по итогам сезона Dota Pro Circuit, заняла 12-е место, уступив во втором раунде нижней сетки китайскому коллективу Royal Never Give Up и выиграв $674 тыс. Украинская организация Natus Vincere, являющаяся чемпионом The International 2011 года, стала 16-й ($505 тыс.), проиграв в первом раунде нижней сетки филиппинской команде Mineski.
Обновлено в 08:39
Происшествия
В Уфе слепую женщину не пустили с собакой-поводырем в автобус
В субботу местные СМИ сообщили, что водитель отказался впускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку.
Обновлено вчера в 08:25
Политика
Трамп рассказал о работе над возвращением России в G7
Обновлено в 06:33
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
В Берлине задержан россиянин, подозреваемый в убийстве грузина
В Берлине по подозрению в убийстве гражданина Грузии задержан россиянин.
Обновлено вчера в 14:12
Космос
НАСА объяснило провал стыковки «Союза» с МКС
В Национальном аэрокосмическом агентстве США (НАСА) сообщили, что стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией сорвалась из-за технических проблем с системой автоматической стыковки.
Обновлено вчера в 02:59
Происшествия
На территории завода ЦНИИмаш в Королеве произошел пожар
По его данным, горела кровля здания завода. 15 июня на территории завода ЦНИИмаш уже происходил пожар. Тогда его площадь составила 50 кв. м.
Обновлено в 08:40
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено вчера в 15:02
Политика
На Украине прошли испытания ступени ракеты-носителя «Циклон-4»
На Украине впервые были проведены испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
Зрелищное видео полётов истребителей Су-57 появилось в Сети
В Сети появилось видео полетов российских истребителей пятого поколения Су-57 в преддверии стартующего международного авиасалона "МАКС-2019", которой пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября этого года.
Обновлено вчера в 15:12
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel
В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено вчера в 04:59
Авто
Назван топ-5 японских седанов по цене новой Lada Granta
Эксперты назвали топ-5 японских седанов, которые можно приобрести на вторичном рынке по цене новой Lada Granta.
Обновлено в 06:26
Единоборства
Однорукий боец Ньюэлл выиграл свой дебютный бой в Bellator
Американский однорукий боец смешанного стиля (ММА) Ник Ньюэлл выиграл свой дебютный бой в Bellator.
Обновлено в 01:25
Культура
Первая очередь арт-резиденции на Ямале заработает в августе 2020 года
Первая очередь арт-резиденции на базе молодежных центров, которая станет филиалом "Тавриды", откроется в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) в августе 2020 года.
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой. Отец его оправдал
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что это "оскорбление национальной валюты" Сын актера и ведущего Игоря Верника, Григорий Верник опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой вытирает нос пятитысячной купюрой.
Обновлено в 07:41
Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено в 09:40
Происшествия
Шесть человек пострадали в США из-за удара молнии
Вблизи американского города Атланта (штат Джорджия) молния ударила в дерево на поле для гольфа, пострадали шесть человек.
Обновлено вчера в 19:41
Общество
В Японии началось новое извержение вулкана Асама
Вулкан Асама во второй раз за месяц начал извергаться в Японии. Об этом сообщило метеорологическое управление страны.
Обновлено в 07:26
Политика
Страны G7 помогут бороться с пожарами в Амазонии — Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны «Большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония), готовы оказать помощь странам бассейна Амазонки в связи с ильными лесными пожарами в джунглях.
Обновлено в 08:46
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено вчера в 08:32
Политика
Высокую делегацию России пригласили посетить Польшу в январе
Польская сторона ожидает визита российской делегации высокого ранга на памятные мероприятия по случаю годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Калужской области убили ветерана войны
В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия
Стала известна причина обрушения моста под Харьковом
Ранее под Харьковом произошло обрушение автомобильного моста.
Обновлено в 09:03