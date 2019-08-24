Политика
Трамп ужесточил новые пошлины на товары из КитаяИнтерфакс 17:23
Президент США Дональд Трамп заявил, что решил пересмотреть в сторону ужесточения запланированные на 1 октября пошлины на импортируемые товары из КНР. "С 31 октября пошлина на товары на $250 млрд, ныне составляющая 25%, составит уже 30%".
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Наука
Отказ от курения может повлиять положительно на здоровье
По данным американских врачей, отказ от курения повлиял на здоровье заядлого курильщика со стажем более 20 лет.
Обновлено вчера в 19:03
Футбол
Американский актер Макконахи стал совладельцем «Остина»
Сам Макконахи является жителем Остина. Еще один актер – Уилл Фаррелл – стал соучредителем клуба «Лос Анджелес».
Обновлено в 16:44
Экономика
«Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка
В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено в 14:44
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
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Общество
Forbes назвал самую высокооплачиваемую актрису мира
Скарлетт Йоханссон второй год подряд стала самой высокооплачиваемой актрисой мира по версии журнала Forbes.
Обновлено в 21:28
Кино
Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
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Обновлено в 07:09
Футбол
16-летний норвежский футболист сменил имя на Лионель Месси
Клуб третьего норвежского дивизиона «Юнкерен» подписал контракт с 16-летним футболистом Лионелем Месси.
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала дочь в образе Русалочки
Татьяна Навка пояснила, что такой необычный костюм Наде подарила ее старшая сестра, 19-летняя Саша Жулина.
Обновлено в 20:37
Общество
Волгоград предлагает стать пилотным регионом по газификации малых сёл
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил сделать регион пилотным для газификации малых населённых пунктов.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие
КНДР произвела очередной ракетный пуск
КНДР произвела очередной ракетный запуск, сообщило правительство Японии.
Обновлено в 19:01
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Освобождение Кишинёва от немецко-фашистских захватчиков. 24 августа 1944 года
Ясско-Кишинёвская операция началась 20 августа, её целью было окружить и разгромить немецко-румынскую группировку, прикрывавшую балканское направление.
Обновлено в 22:00
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено вчера в 10:01
Здоровье
Власти заявили о надежде удержать уволившихся хирургов в Нижнем Тагиле
Власти Свердловской области планируют убедить хирургов из Нижнего Тагила не увольняться.
Обновлено в 22:42
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено в 16:20
Здоровье
Малярию невозможно истребить современными средствами
Цифры показывают, что малярия каждый год убивают 435 000 человек, преимущественно в Африке.
Обновлено в 08:21
Космос
ЦПК сообщил, какие космонавты полетят на МКС в 2020 году
Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина опубликовал на своем сайте имена российских участников экипажей кораблей "Союз МС-17" и "Союз МС-18", которые отправятся на Международную космическую станцию.
Обновлено в 20:50
Армия и оружие
Норвежцы утверждают, что под Северодвинском произошло два взрыва
Норвежский сейсмологический центр (НОРСАР) сообщил, что на полигоне под Северодвинском 8 августа произошло два взрыва, разница между ними составила два часа.
Обновлено в 20:30
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено в 22:59
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года
Международная федерация хоккея приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 08:22
Общество
Кадыров попросил чеченцев построить небольшую мечеть после его смерти
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил, чтобы после его смерти народ республики построил и назвал в его честь небольшую мечеть.
Обновлено в 12:42
Происшествия
СМИ сообщили о смерти роженицы из-за ошибки врачей на Ставрополье
В селе Курсавка Ставропольского края девушка умерла во время родов, предположительно из-за врачебной ошибки.
Обновлено в 21:52
Космос
Робот «Федор» отправился на МКС
Космический корабль с антропоморфным роботом «Федором» на борту запустили с космодрома Байконур утром 22 августа, сообщают в «Роскосмосе».
Обновлено вчера в 00:45
Фигурное катание
Российская фигуристка Валиева выиграла первый этап юниорского Гран-при
Российская спортсменка Камила Валиева победила в первом в этом сезоне этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию.
Обновлено в 20:50
Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено в 16:51
Политика
Захарова ответила на высказывание Зеленского о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание, опубликованное президентом Украины Владимиром Зеленским на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 05:01
Космос
Отложения соли на Марсе содержат ключи к источникам древней воды
Обновлено вчера в 08:48
Политика
МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге
Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 15:12
Политика
Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого израильский премьер рассказал о своем визите на Украину.
Обновлено в 08:52
Общество
Роструд напомнил о следующих длинных выходных
В Роструде напомнили, что 4 ноября в России отмечается День народного единства, поэтому россияне смогут отдыхать три выходных подряд.
Обновлено в 03:18