Политика
РИА НовостиТрамп уволил помощницу после слов о его полной дочери, пишут СМИ
Как сообщает газета, в разговоре с журналистами не для записи Вестерхаут заявила, что отношения между ней и Трампом лучше, чем между ним и его дочерями Иванкой и Тиффани. Кроме того, по ее словам, президенту не нравилось фотографироваться с Тиффани, так как он считает ее слишком полной.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 00:11, Вашингтон
Политика
СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ
Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец вчера в 10:15
Интернет
«МегаФон» протестировал оборудование для 5G в Петербурге
«МегаФон» при поддержке Qualcomm Technologies и Nokia протестировал готовность инфраструктуры в преддверии операционного запуска сетей 5G в мм-диапазоне (миллиметровый диапазон соответствует частоте от 30 ГГц до 300 ГГц — при.ред.). Об этом говорится в сообщении компании.
TelecomDaily вчера в 04:40
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости вчера в 12:03
Игры
Gearbox анонсировала Homeworld 3
Представители компании Gearbox в ходе выставки PAX East анонсировали полноценное продолжение игры Homeworld, разработку которого сейчас ведет Blackbird Interactive, занимавшаяся созданием первых двух частей серии.
Anonsens вчера в 23:55
Теннис
Джокович победил Кудлу и вышел в четвертый круг US Open
Новак Джокович является действующим чемпионом Открытого чемпионата США, первой ракеткой мира, а также первым теннисистом, побеждавшим на всех девяти турнирах серии «Мастерс».
Чемпионат вчера в 23:21
Политика
Дональд Трамп отменил визит в Варшаву
Коммерсантъ вчера в 18:09
Армия и оружие
Сирийские врачи начнут проводить операции по трансплантации легких
Известия вчера в 23:09
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru вчера в 01:32
Теннис
Турсунов больше не тренирует Соболенко
Sports.ru вчера в 21:22
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить переворот
Журналистам удалось заснять, как депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая в здании парламента ведет по смартфону переписку о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
Pravda.Ru 29 августа в 09:58
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости вчера в 13:04
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Коммерсантъ вчера в 07:08
Политика
МИД прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
МИД прокомментировал ситуацию на границе Южной Осетии и Грузии, отметив, что "эскалацию напряженности" спровоцировало строительство поста грузинской полиции вблизи югоосетинского села Цнелис.
РИА Новости вчера в 13:47
Происшествия
В Харьковской области от взрыва погиб украинский пограничник
На Украине в результате взрыва погиб пограничник, сообщает Государственная пограничная служба.
РИА Новости вчера в 22:56
Армия и оружие
Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска
Новый российский пистолет "Удав" начал поставляться в войска.
ТАСС вчера в 07:04
Армия и оружие
США отметили общий недостаток российских и американских истребителей
В США отметили общий недостаток аэродинамической нестабильности, который связывает советско-российскую разработку в лице экспериментального палубного истребителя Су-47 «Беркут» и американский X-29.
Известия вчера в 20:55
Политика
Пушков прокомментировал обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил обещание нового главы МИД Украины Вадима Пристайко за полгода решить кризис в Донбассе.
Российская газета вчера в 23:39
Культура
Умер художник Сергей Ковальский
Lenta.ru вчера в 20:48
Футбол
Финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге
В последний раз финал Лиги чемпионов проходил в РФ в 2008 году. Тогда в «Лужниках» встретились «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
ТК Звезда вчера в 13:03
Политика
Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости 29 августа в 10:41
Шоу-бизнес
Наргиз рассказала о причинах разрыва с Фадеевым
"16 июля получила официальный документ о намерении лейбла MALFA запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру", - отметила она.
Газета.Ru вчера в 15:20
Теннис
Медведев показал средний палец зрителям на US Open
Болельщики начали освистывать россиянина, который впоследствии показал средний палец трибунам.
Спорт-Экспресс вчера в 21:55
Авто
Mercedes-AMG GT S против Porsche 911 Carrera 4 GTS: дрэг-гонка
Porsche 911 Carrera 4 GTS же, участвовавший в гонке, оборудован трехлитровым твин-турбо I6, способным выдавать 444 л.с. и 550 Нм крутящего момента, и имеет полный привод.
Популярная механика вчера в 05:19
Политика
Адвокат заключенных на Украине россиян заявил, что они остаются в СИЗО
Удерживаемые на Украине россияне по-прежнему остаются в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их адвоката Валентина Рыбина.
РЕН ТВ вчера в 00:49
Политика
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском вчера в 06:54
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия вчера в 12:17
Экономика
ВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосостояние»
ВЭБ.РФ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние», ориентир по срокам сделки – один-два месяца.
Ведомости вчера в 10:18
Происшествия
50-летнюю беременную россиянку подозревают в убийстве на Кипре
Газета.Ru вчера в 16:05