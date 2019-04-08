Политика
Трамп уволил главу Секретной службы СШАГазета.Ru 17:04
Президент США Дональд Трамп попросил главу секретной службы США Рэндольфа Аллеса покинуть свой пост. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщил американский телеканал CNN. В этот же день было опубликовано официальное заявление пресс-службы Белого дома.
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Политика
Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов
Владимир Путин одобрил генетическую паспортизацию О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе "Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности" до 2025 года.
Обновлено в 23:03
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Эксперты заявили о риске роста бедности среди предпенсионеров
Есть риск, что уровень бедности в этой категории вырастет с нынешних 4,2% до 7,3% к 2028 году.
Обновлено в 20:28
Шоу-бизнес
Главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына
Главный диктор СССР, ведущая программ «Время», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!» и «Песня года» Татьяна Судец в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказала об убийстве сына.
Обновлено в 18:59
Происшествия
Хабаровский экс-губернатор Ишаев возместил ущерб в 5,7 млн рублей
Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев возместил вмененный ему ущерб по уголовному делу о мошенничестве на сумму в 5,7 млн рублей, заявил его адвокат Павел Зайцев.
Обновлено в 09:38
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человеком
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком.
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Общество
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
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Обновлено в 21:53
Политика
Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
Обновлено в 07:31
Общество
Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога
Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.
Обновлено вчера в 22:14
Космос
Жители Норвегии приняли ракеты НАСА за инопланетян
Жители северных районов Норвегии приняли запуск ракет американского космического агентства за атаку инопланетян.
Обновлено в 13:03
Политика
Климкин высказался о возможном возвращении России права голоса в СЕ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.
Обновлено в 22:08
Гаджеты
Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт в России
Операторы сотовой связи МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" и ФСБ высказались против внедрения в России технологии встроенных сим-карт eSim, позволяющей подключиться к сотовой сети без сим-карты.
Обновлено в 05:53
Кино
В США скончался актер Сеймур Кэссел
По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено в 23:25
Общество
Звезда «Отчаянных домохозяек» признала вину в даче взяток
Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Фелисити Хаффмен признала свою в вину в заговоре с целью дачи взятки, которая якобы должна была гарантировать поступление ее детей в престижные высшие учебные заведения, входящие в так называемую Лигу плюща.
Обновлено в 16:03
Общество
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Мосгорсуд изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, его отпустили под подписку о невыезде.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
Помпео предостерег Иран от нападения на военных США
По словам Госсекретаря США Майка Помпео, если Иран решится напасть на военных США, которые дислоцируются на Ближнем Востоке, то последствия будут серьезными.
Обновлено в 16:44
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео с репетиций нового шоу Пугачевой
Певица со всей ответственностью готовится к концерту. Некоторое время назад в Сети появился видеоролик с репетиции масштабного турне.
Обновлено в 05:09
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Происшествия
У Александра Шестуна забрали все
Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено в 10:28
Экономика
Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей
Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
В Китае десять человек оказались под снегом после схода лавины
На северо-западе Китая в понедельник сошла лавина, погребя под собой десять человек.
Обновлено в 23:27
Технологии
Энтузиасты сумели обмануть Макдоналдс
В Интернете опубликован видеоролик, в котором двое парней при помощи определенных действий получили одиннадцать гамбургеров бесплатно в «Макдоналдсе».
Обновлено в 12:45
Происшествия
Во Владимирской области загорелся жилой дом
Двухэтажный жилой дом загорелся на площади 800 квадратных метров в Киржачском районе Владимирской области, без жилья остались более 20 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 15:20
Происшествия
Во Владивостоке автомобиль сбил двух женщин на остановке
Во Владивостоке задержали водителя, который в понедельник поздно вечером сбил на остановке двух женщин и скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба Управления МВД по Приморскому краю.
Обновлено в 21:16
Политика
США предложили ввести новые пошлины на ряд товаров из Евросоюза
США рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.
Обновлено в 21:21
Шоу-бизнес
Виталий Гогунский развелся с женой
Еще меньше двух лет назад Виталий Гогунский хвастался в Сети подробностями и фотографиями со своей шикарной свадьбы, а уже сегодня стало известно: актер развелся.
Обновлено в 04:00
Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено в 13:57
Экономика
Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежей
Изменение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января.
Обновлено в 18:44
Хоккей
«Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено в 14:29
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.
Обновлено в 12:26