Политика
Трамп уволил главу Секретной службы СШАREGNUM 14:23
Президент США Дональд Трамп уволил главу Секретной службы США (USSS) Рэндольфа Аллеса, 8 апреля передает агентство Reuters. Увольнение происходит на следующий день после отставки Кирстен Нильсен — экс-министра национальной безопасности, непосредственного начальника Аллеса.
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Кино
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Съемки рекламной кампании (Дева представит новый аромат Dolce & Gabbana) прошли в живописном городке Равелло в минувшие выходные.
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Кети Топурия вернулась к Гуфу, сообщили СМИ
"Кети и Гуф снова много времени проводят вместе", - говорится в публикации.
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Армия и оружие
В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты
Со слов вице-спикера парламента Севастополя Александра Кулагина, городу не стоит опасаться ракетного удара со стороны Украины, так как у него имеется надежная защита, а "на каждую ракету найдется противоракета", передает РИА Новости.
Обновлено в 05:08
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«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
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Здоровье
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В 9 лет у Матвея случился тяжелый сердечный приступ, через год отказали ноги, а еще через год — началась деформация позвоночника, сколиоз уже достиг 4-й, самой тяжелой степени.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Появилось видео с репетиции юбилейного концерта Аллы Пугачевой
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Здоровье
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Гаджеты
Lenovo Z6 Pro получил SoC Snapdragon 855 и одинарную камеру
Компания Lenovo продолжает раскрывать технические характеристики своего Lenovo Z6 Pro, который до сих пор не имеет даты выхода.
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Удар ультразвуком по почкам поможет победить гипертонию
Речь идёт о воздействии звуковыми волнами на нервы почек, чтобы те перестали передавать сигналы мозгу, провоцирующие повышенное давление.
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Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
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Экономика
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Наука
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Финансы
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Золотовалютные резервы России составили 487,8 миллиарда долларов, следует из опубликованных на сайте Центробанка данных.
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Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем
Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
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Зеленский согласился на дебаты с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:02