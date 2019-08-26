Политика

Gazeta.SPbGazeta.SPbТрамп уверен, что Россия не будет проситься в G8

Обо всем сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова президента Америки Дональда Трампа. Глава США поделился своим мнением во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Трамп считает, что, если бы Россию позвали вернуться в G8, Владимир Путин был бы не против.
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