Политика
Трамп увеличит пошлины на ряд китайских товаров до 25%Газета.Ru 14:20
Американский президент Дональд Трамп заявил, что намеревается увеличить пошлины на ряд китайских товаров. Об этом он написал в своем твиттере. По его словам, пошлины увеличатся в пятницу, 10 мая, с 10 до 25%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:56, Ашберн
Общество
В Челябинске врач выписал ребенку рецепт от 1919 года
Курьезный случай произошел в Челябинске: педиатр выписала годовалой девочке рецепт на бланке, который был утвержден еще Минздравом СССР в 1988 году.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Глава Минздрава рассказала о состоянии пострадавших в Шереметьево
Одна женщина доставлена в институт Вишневского с ожогами 15-18% поверхности тела.
Обновлено в 20:26
Происшествия
Путину доложили об аварии самолета в Шереметьево
Обновлено в 14:21
Политика
Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Государственный секретарь США Майк Помпео намерен в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудить ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:07
Здоровье
В ХМАО начался сезон активности клещей
Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Югры, в регионе начался сезон активности клещей.
Обновлено в 14:39
Игры
Создатель червяка Джима анонсировал новую часть серии Earthworm Jim
Как сообщается в пресс-релизе, программисты, художники, звукорежиссёры и дизайнеры уровней из оригинальной команды возвращаются для того, чтобы создать новую часть Earthworm Jim и при этом сохранить уникальность и юмор серии.
Обновлено в 06:28
Здоровье
В Петербурге врачи загубили певицу
В субботу вечером певица умерла, так и не услышав от врачей настоящий диагноз.
Обновлено в 17:27
Происшествия
СМИ: 11 человек погибли в пожаре на борту самолёта SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 13:19
Политика
Команда Зеленского заявила о продолжении курса Порошенко
Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович отметил, что после победы на выборах риторика Зеленского сильно изменилась и это вызывает обеспокоенность, так как украинцы ожидали от нового президента отказа от политики предыдущего руководства.
Обновлено в 19:42
Происшествия
Подробности авиакатастрофы в Шереметьево. 13 погибших
Как выяснилось позже, в результате ЧП погибли не менее 13 человек.
Обновлено в 14:53
Общество
Мама цифровая: бумажные сертификаты на маткапитал решили упразднить
В 2020 году в России могут отменить традиционные сертификаты на материнский капитал, которые сейчас выдаются в бумажном виде.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата
В отношении депутата Госдумы Дмитрия Ионина возбуждено уголовное дело после того, как он устроил стрельбу из автомата холостыми патронами в Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 12:50
Кино
Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II
Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
Общество
Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе и четырех выходных
Россиян на следующей неделе из-за празднования Дня Победы 9 мая ждут три рабочих дня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.
Обновлено в 05:21
Происшествия
В России потребовали отказаться от SSJ-100
Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.
Обновлено в 17:13
Происшествия
Стали известны имена погибших при трагедии в Шереметьево
Список погибших в результате трагедии в московском аэропорту Шереметьево опубликован в Сети. По данным СК РФ, жертвами ЧП стал 41 человек.
Обновлено в 18:28
Экономика
Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада
«Китай и Россия прекрасно понимают, что долг США и долг Запада в итоге неоплачиваем и в конечном итоге сводится к нулю, то есть становится бесполезным», – считает собеседник журналиста британского издания Market Oracle.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов
Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Здоровье
Медики «скорой» в Новгородской области намерены коллективно уволиться
22 апреля сотрудники скорой помощи города Окуловка Новгородской области объявили итальянскую забастовку.
Обновлено в 17:03
Происшествия
В Ростовской области черному копателю оторвало кисти рук
Мужчину госпитализировали в больницу. Медики диагностировали травматическую ампутацию левой кисти и размозжение правой кисти рук.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Бортпроводник пострадал, спасая пассажиров горящего авиалайнера
Общее число жертв пожара, начавшегося вскоре после взлета авиалайнера, достигло 13 человек, двое из них — дети, подтвердили в Следственном комитете России.
Обновлено в 14:59
ЖКХ
Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая
Энергетики начнут работы по отключению отопления в Москве с 6 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 15:40
Авто
Как расшифровать VIN-код автомобиля
VIN или Vehicle Identification Number, идентификационный номер автомобиля – это комбинация цифр и латинских букв, которая содержит важнейшую зашифрованную информацию каждого автомобиле.
Обновлено в 18:47
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Хоккей
Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура
Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 14:31
Происшествия
В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев
"Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", — сообщил пресс-секретарь.
Обновлено в 12:49