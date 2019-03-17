Политика
Трамп упрекнул Маккейна за поддержку ObamacareНаша версия 07:25
Действующий президент США Дональд Трамп стал автором критики в адрес покойного сенатора Джона Маккейна, упрекая его в оказании поддержки реформы здравоохранения Obamacare, инициатором которой был бывший президент США Барак Обама.
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Футбол
Погребняку грозит дисквалификация за высказывание о темнокожих игроках
Заместитель офицера Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Александр Баранов прокомментировал слова форварда "Урала" Павла Погребняка о темнокожих спортсменах в российской сборной.
Обновлено в 06:00
Политика
ЕС вновь заявил о непризнании итогов референдума в Крыму
Евросоюз распространил заявление в связи с пятилетней годовщиной референдума в Крыму.
Обновлено в 06:10
Политика
Десятки демонстрантов захватили здание гостелевидения в Сербии
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
Премьер Новой Зеландии получила манифест террориста перед стрельбой
Письмо поступило к ней за 9 минут до трагедии Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что получила манифест подозреваемого в совершении теракта в мечетях Брентона Тарранта за девять минут до теракта.
Обновлено в 02:16
Происшествия
В Хакасии горит завод по производству резины
В МЧС Республики Хакасия сообщили, что на заводе по производству резины работают 34 пожарных и восемь единиц спецтехники.
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Харьковской области обнаружили тело убитого военного
Тело с признаками насильственной смерти военнослужащего контрактной службы найдено в городе Чугуев Харьковской области Украины, сообщили изданию УНН в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:31
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл Гран-при Австралии
Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас стал победителем первого этапа сезона - Гран-при Австралии.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Опасная выходка экстремалов из Уфы попала на видео
На записях, опубликованных в Сети, видно, что группа молодых людей натянула канаты на уровне верхних этажей многоквартирных жилых домов, после чего двое юношей отправились на "прогулку".
Обновлено в 04:22
Спорт
Йохёуг победила в гонке на 10 км на этапе Кубка мира в Швеции
Норвежка Тереза Йохёуг победила в индивидуальной гонке на 10 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Обновлено в 07:45
Политика
Путин посетит Крым и Севастополь 18 марта
Президент России Владимир Путин посетит Крым и Севастополь 18 марта. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.
Обновлено в 08:06
Общество
Россияне затравили шестиклассницу за письмо Путину и вынудили уйти из школы
Жители села Томсино Псковской области уже несколько месяцев травят 12-летнюю Тасю Перчикову, которая жаловалась президенту на бедность семьи и тяжелую работы матери Елены.
Обновлено в 07:52
Политика
Пушков оценил заявление украинской журналистки о жителях Крыма
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление украинской журналистки Олеси Медведевой, которая сообщила, что жители Крыма успешно интегрировались в Россию и не тоскуют по Украине.
Обновлено в 04:00
Политика
Американское СМИ предрекло США банкротство из-за военных расходов
Обновлено вчера в 23:26
Кино
Умер режиссер-документалист Юрий Шиллер
Российский режиссер Юрий Шиллер умер на 78-м году жизни. Об этом говорится на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 06:54
Политика
Научить детей бросать гранаты потребовали в Совфеде
Сенатор отметил, что дети боятся автоматов и не знают, как кидать гранату.
Обновлено в 07:47
Происшествия
В Киеве осквернили и ограбили храм УПЦ
Неизвестные ограбили храм Украинской православной церкви в урочище Водогон в Оболонском районе Киева, сообщает в воскресенье информационно-просветительский отдел УПЦ.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Во время протестов в Париже задержали более 200 человек
Обновлено в 07:44
Футбол
Матч против «Спартака» посетят 3200 болельщиков «Зенита»
Матч 20-го тура чемпионата России между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом" посетят 3200 болельщиков сине-бело-голубых, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:26
Культура
Началова оказалась четвертым умершим участником «Последнего героя»
Певица Юлия Началова стала четвертым умершим участником четвертого сезона проекта «Последний герой».
Обновлено в 04:37
Происшествия
Дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой
После попытки самоубийства в США госпитализирована дочь поп-исполнителя Майкла Джексона актриса Пэрис Джексон.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами
По предварительным данным, смерть марокканской танцовщицы Иман Фадил, свидетельницы в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, наступила от отравления «смесью радиоактивных веществ».
Обновлено вчера в 07:44
Культура
Как вместо Началовой сняли в фильме Алсу, рассказала Дружинина
Актриса и режиссер Светлана Дружинина отреагировала на известие о смерти певицы Юлии Началова. Об этом она написала в инстаграме.
Обновлено в 06:49
Технологии
CNN: Boeing представил самый длинный в истории пассажирский самолет
Компания Boeing провела для ограниченного круга участников презентацию самого длинного пассажирского самолета в мире - новейшего широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Пилоты обучались управлению Boeing 737 на планшетах, выяснила NY Times
После катастрофы Boeing 737 в Эфиопии в центре внимания оказалась тема обучения пилотов данных лайнеров, пишет The New York Times.
Обновлено в 04:31
Политика
Опрос зафиксировал положительное отношение украинцев к русским
Большинство опрошенных украинского телеканала NewsOne заявили о том, что они положительно относятся к русским.
Обновлено в 05:20