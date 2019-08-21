Политика
Трамп упрекнул Данию в недостаточных расходах на НАТОРоссийская газета вчера в 21:32
Президент США Дональд Трамп раскритиковал власти Дании из-за недостаточных, по его мнению, расходов этой страны в НАТО. Об этом американский лидер написал в Twitter. По его данным, Дания вкладывает только 1,35% ВВП в расходы НАТО на оборону.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 00:56, Ашберн
Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Джонсон и Меркель выступили против возвращения РФ в G8
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили против возвращения в России в G8.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
Обновлено вчера в 10:16
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Армия и оружие
Пентагон предложил включить все новое оружие России в СНВ-3
Обновлено вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки
Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет.
Обновлено вчера в 06:00
Экономика
Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров в 7 млрд рублей
Клинов добавил, что ситуация с пожарами начинает стабилизироваться. В начале августа Счетная палата оценила ущерб от пожаров в 2,4 млрд руб.
Обновлено вчера в 11:24
Политика
Путин встретится с главами угледобывающих регионов
Президент России Владимир Путин 22 августа в преддверии Дня шахтера встретится с главами угледобывающих регионов страны, обсудит ситуацию в угольной отрасли, а также стратегию ее развития, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 08:19
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Происшествия
В Челябинской области врач-депутат расстрелял жену
Обновлено вчера в 01:18
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено вчера в 06:34
Гаджеты
Apple начала тестировать китайские OLED-экраны для iPhone 12
Компания Apple начала тестирование OLED-дисплеев для iPhone 12 от китайской компании BOE.
Обновлено вчера в 08:49
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Обновлено вчера в 10:12
Финансы
C октября ограничат выдачу потребкредитов
С первого октября финансовый регулятор начнет ограничивать банки в выдаче займов закредитованным гражданам.
Обновлено вчера в 04:59
Политика
Суд отказался снимать кандидатуру Шипулина с выборов в Госдуму
Свердловский областной суд оставил без удовлетворения иск об отмене регистрации Антона Шипулина кандидатом в депутаты Госдумы.
Обновлено вчера в 07:34
Общество
Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»
В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на теплоходе в Петербурге
Обновлено в 00:36
Хоккей
Агент Проворова о 10 млн долларов в год: «Не хочу комментировать бред и вбросы»
Марк Гандлер, агент защитника Ивана Проворова, отказался комментировать информацию о том, что игрок намерен зарабатывать 10 миллионов долларов в год по новому контракту с «Филадельфией».
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Оскорбившего Путина грузинского журналиста уволили с «Рустави 2»
Новый гендиректор грузинской телекомпании «Рустави 2» Паата Салия заявил об увольнении нескольких известных журналистов, в том числе телеведущего Георгия Габунии, который ранее оскорбил российского президента Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено 20 августа в 09:47
Космос
Россия впервые запустила в космос робота «Федора»
Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Обновлено вчера в 23:41
Общество
Саратов вошел в топ-3 городов, из которых жители хотят уехать навсегда
Обновлено вчера в 02:54
Политика
Спрос на Гренландию после долгого перерыва начал расти
Трамп не упустил шанс напомнить об этом датчанам: «Я считаю, что это хорошая идея, поскольку Дания теряет из-за этого 700 млн долларов в год».
Обновлено вчера в 22:57
Общество
Вышел новый роман Виктора Пелевина
Обновлено вчера в 15:14
Культура
Кириенко назвал участников фестиваля «Таврида-Арт» будущим страны
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия
Футбольные фанаты избили продюсера Ruptly в Афинах
Греческие футбольные фанаты напали на продюсера российского видеоагентства Ruptly во время съемки перед матчем «Олимпиакос» — «Краснодар», сообщает RT.
Обновлено вчера в 22:41
Шоу-бизнес
Актриса Яна Гладких не послушала врачей и отказалась делать аборт
По некоторым данным, на лечение ребенка потребуется около 4,5 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия
Генпрокуратура требует взыскать 6 миллиардов с семьи полковника ФСБ
Обновлено вчера в 10:30
Культура
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Обновлено вчера в 19:30
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено вчера в 11:09