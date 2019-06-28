Президент США Дональд Трамп указал исполняющему обязанности премьер-министра Испании Педро Санчесу на его место во время одного из заседании саммита стран «Большой двадцатки» (G20) в Осаке.

Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20

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