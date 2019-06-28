Политика

Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20РБК 13:13

Президент США Дональд Трамп указал исполняющему обязанности премьер-министра Испании Педро Санчесу на его место во время одного из заседании саммита стран «Большой двадцатки» (G20) в Осаке.
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Трамп «в шутку» указал премьеру Испании на его место

Российская газета13:20

Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20

РБК13:13

Инцидент с пальцем: что произошло между Трампом и премьером Испании

Газета.Ru13:12

В Правительстве Испании объяснили инцидент с жестом Трампа в адрес премьера

Life.ru12:59

Инцидент с пальцем: что произошло между Трампом и Санчесом

Вести.Ru10:49

В испанском правительстве объяснили инцидент с жестом Трампа

РИА Новости10:20

СМИ: Трамп вместо беседы с и.о. премьера Испании указал ему на его место

ТАСС05:22
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:52, Вашингтон
Политика

Путин и Трамп встретились на G20

Обновлено в 06:23
Политика

Депутат Гаврилов отреагировал на запрет на посещение Грузии

Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал введенный против него запрет на въезд в Грузию.
Обновлено в 15:13
Автоспорт

Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике этапа в Австрии

Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой пятничной практике Гран-При Австрии чемпионата мира «Формулы-1».
Обновлено в 07:31
Происшествия

МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено в 14:50
Общество

На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками

В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено в 16:10
Общество

Bethesda оценила фан-арты «советского Fallout»

Tony Sart высказал своё мнение в этом фан-арте с участием нескольких гулей.
Обновлено в 15:15
Происшествия

«Аэрофлот» решил не отказываться от ста новых SSJ после авиакатастрофы

Обновлено в 14:07
Экономика

Определено влияние пенсионной реформы на экономику

Увеличение пенсионного возраста граждан РФ окажет положительный эффект на ВВП страны, однако его будет недостаточно для компенсации сокращения трудоспособного населения.
Обновлено в 13:41
Политика

Власти ДНР и ЛНР передали Медведчуку украинских пленных

В аэропорту Минска глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук объявил об освобождении четырех граждан Украины, сообщил корреспондент "Ъ".
Обновлено в 08:00
Происшествия

Полиция обнаружила крупную финансовую пирамиду

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ведомство обнаружило и пресекло деятельность крупной финансовой пирамиды, в которую с 2016 по 2019 год вложились более двух тысяч человек.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие

В ДНР сообщили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой

Обновлено в 15:26
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено в 12:46
Общество

В компании, которая организовывает командировки Минпромторга, признали, что их владельцем является теща замминистра

Интернет-издание Baza писало, что семья заместителя министра торговли и промышленности Виктора Евтухова может зарабатывать на услугах министерства.
Обновлено в 15:30
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено вчера в 04:09
Экономика

СМИ узнали о планах Deutsche Bank сократить до 20 тысяч сотрудников

Deutsche Bank может сократить от 15 тысяч до 20 тысяч рабочих мест по всему миру, то есть каждого шестого штатного сотрудника в рамках готовящейся реорганизации.
Обновлено в 11:08
Происшествия

В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка

В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Происшествия

Наехавший на толпу мужчина получил пожизненное заключение

Обновлено в 15:24
Происшествия

Самолет врезался в жилой дом в США

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в штате Северная Каролина, США, сообщает 28 июня WRAL News со ссылкой на департамент общественной безопасности штата.
Обновлено в 14:16
Авто

УАЗ планирует выпускать кемперы на базе УАЗ «Профи»

Ульяновский автозавод сертифицировал 5-местный автодом на основе малотоннажного грузовика УАЗ «Профи».
Обновлено в 11:50
Экономика

Власти хотят контролировать расходы россиян

Министерство экономического развития РФ хочет начать контролировать расходы россиян для борьбы с теневыми доходами.
Обновлено вчера в 10:10
Экономика

Россия продлила на полгода нулевые пошлины на ряд товаров из Молдавии

Правительство России продлило на полгода - до конца 2019 года нулевые пошлины на ряд товаров из Молдавии, включая овощи, фрукты и вино, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 05:47
Музыка

В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки

По данным Шегал, на концерт Хаски пришли порядка 20 тысяч зрителей.
Обновлено в 15:41
Армия и оружие

В ЮВО проходят мероприятия военно-технического форума «Армия-2019»

В Южном военном округе (ЮВО) состоялась торжественная церемония открытия военно-технического форума «Армия-2019».
Обновлено в 08:57
Финансы

Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено в 15:54
Интернет

Взломанная версия программы для раздевания девушек разлетелась по Сети

Обновлено в 10:58
Авто

Hyundai Creta обновленной генерации начнет продаваться в августе

Примечательно, что очертания задней оптики с LED-матрицами также были сильно переосмыслены. Приятно удивляет и обновленный интерьер.
Обновлено в 16:07
Авто

В Смоленске продают самодельный спорткар за 5 млн рублей

Автомобиль, построенный руками местного мастера Сергея Максименкова по проекту известного автомобильного дизайнера Дмитрия Парфенова, оценили в 5 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Политика

Песков: Трамп эмоционально ответил на приглашение на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на приглашение российского лидера Владимира Путина посетить в 2020 году парад в честь 75-летия Победы.
Обновлено в 14:43
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