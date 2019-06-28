Политика
Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20РБК 13:13
Президент США Дональд Трамп указал исполняющему обязанности премьер-министра Испании Педро Санчесу на его место во время одного из заседании саммита стран «Большой двадцатки» (G20) в Осаке.
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Футбол
Стало известно, сколько в «Реале» будет получать «японский Месси»
Стала известна зарплата, которую будет получать в "Реале" новичок клуба Такефуса Кубо.
Обновлено в 15:07
Политика
ЕС объявил о запуске транзакций с Ираном через механизм INSTEX
В документе отмечается, что три страны-основателя INSTEX подтвердили, что некоторые государства-члены ЕС находятся в процессе присоединения к INSTEX в качестве акционеров этого специализированного механизма, призванного содействовать законному ведению бизнеса с Ираном.
Обновлено в 14:42
Экономика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Экономика
«Мечел» рассчитывает до конца года договориться с госбанками о реструктуризации долга
Как уточнила представитель "Мечела", на данном этапе компания договорилась о реструктуризации только с 10% участников ЕСА-кредита, общая задолженность по основному долгу которого составляет $460 млн.
Обновлено в 09:38
Политика
Офицер российской военной разведки Денис Сергеев мог руководить покушением на Сергея Скрипаля и его дочь
Офицер российской военной разведки Денис Сергеев мог руководить покушением на Сергея Скрипаля и его дочь.
Обновлено в 14:30
Политика
Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным
Журналист The Financial Times Лайонел Барбер в эфире радиостанции LBC поделился впечатлениями от интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:52
Политика
Глава МВД Грузии пообещал не впускать депутата Госдумы Гаврилова
Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария сообщил, что депутата Госдумы Сергея Гаврилова больше не пустят в страну.
Обновлено в 12:16
Происшествия
В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы
Прокуратура РБ сообщает об утверждении обвинительного заключения по делу бывших начальника Отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району 51-летнего Эдуарда Матвеева, начальника УВД Кармаскалинского района 50-летнего Салавата Галиева и начальника отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летнего Павла Яромчука.
Обновлено в 03:35
Политика
Песков рассказал о беседе Путина и Мэй по «делу Скрипалей»
Обновлено в 14:36
Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект
Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес
Божена Рынска написала два заявления в полицию
Накануне Рынска обратилась в полицию сразу с двумя заявлениями на родственниц Малашенко.
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске
Обновлено в 13:08
Автоспорт
Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался
Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
Обновлено в 13:32
Политика
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено в 08:52
Общество
На «Тавриде» ученик Серебренникова устроил театральную гей-провокацию
В Крыму обсуждают скандальный спектакль выпускника мастерской Кирилла Серебренникова Ильи Ромашко, который он поставил на молодежном форуме «Таврида».
Обновлено в 12:17
Армия и оружие
В ДНР заявили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой
Мина попала в крышу дома престарелых в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике городе Ясиноватая из-за обстрела со стороны силовиков, жертв нет, сообщил журналистам представитель администрации города.
Обновлено в 14:49
Экономика
Глава «Нафтогаза» Коболев заработал 11 миллионов долларов
Ежегодный отчет НАК "Нафтогаз Украины": глава компании Андрей Коболев заработал в 2018 году 10 миллионов 900 тысяч долларов.
Обновлено в 08:57
Экономика
«Аэрофлот» рассмотрит возможность хеджирования топлива в «дочках»
Группа "Аэрофлот" изучает возможность хеджирования топливных рисков для дочерних компаний.
Обновлено в 13:00
Гаджеты
Apple намерена перенести производство Mac Pro в Китай
Американская компания Apple собирается начать производство в КНР новых компьютеров Mac Pro, которые ранее изготавливались в США.
Обновлено в 14:50
Финансы
Орешкин упрекнул ЦБ в зажимании инвестиционных кредитов
ЦБ обязан поддерживать совокупный спрос на уровне, соответствующем «таргету» по инфляции в 4%, но фактически дозволяет перекосы в структуре кредитования в сторону потребительского кредита, следует из слов Орешкина.
Обновлено в 14:43
Политика
Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата»
В субботу Владимир Путин встречается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и наверняка будет затронута тема встречи в "нормандском формате", также заметил пресс-секретарь президента РФ.
Обновлено в 14:13
Музыка
Бывшей солистке «Тату» Лене Катиной угрожают расправой
В скором у Катиной запланировано выступление на музыкальном фестивале в Польше, которое было на грани отмены из-за навязчивого молодого человека, грозившего убить артистку, если она приедет в Польшу.
Обновлено в 12:16
Экономика
Определено влияние пенсионной реформы на экономику
Увеличение пенсионного возраста граждан РФ окажет положительный эффект на ВВП страны, однако его будет недостаточно для компенсации сокращения трудоспособного населения.
Обновлено в 13:41
Спорт
Болотова и Давлетова взяли бронзу Европейских игр в бадминтоне
Россиянки Екатерина Болотова и Алина Давлетова завоевали бронзовые медали Европейских игр в бадминтоне.
Обновлено в 12:57
Политика
ОПГ Навального пытается спасти утопающую Соболь «сливом» Митрохина
Становится ясно, что команда Навального, не рассчитывая на честную победу, пустила в ход против Митрохина и других своих конкурентов отточенную на Федермессер схему — давление и травлю.
Обновлено в 12:57
Автоспорт
Даниил Квят: Сегодня был сложный день
Команда Toro Rosso не лучшим образом провела пятничные заезды на Ред Булл Ринге – ни Даниил Квят, ни Алекс Албон не смогли выйти из 66 секунд и заняли места во второй половине итоговых протоколов, жалуясь на проблемы с балансом.
Обновлено в 13:54
Здоровье
Стимуляция бедности. Почему увеличение детского пособия никому не принесет пользы
Правительство РФ обещает увеличить пособие по уходу за ребенком для малообеспеченных семей до 10 000 рублей с 50 рублей.
Обновлено в 06:57
Политика
Освобожденные ДНР и ЛНР пленные прилетели в Киев
Обновлено в 10:52
Политика
Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп два раза пошутил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным во время саммита Большой двадцатки (G20) в японской Осаке, сообщает 28 июня «РИА Новости».
Обновлено в 12:42