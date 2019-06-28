Политика

Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20РБК 13:13

Президент США Дональд Трамп указал исполняющему обязанности премьер-министра Испании Педро Санчесу на его место во время одного из заседании саммита стран «Большой двадцатки» (G20) в Осаке.
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Трамп «в шутку» указал премьеру Испании на его место

Российская газета13:20

Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20

РБК13:13

СМИ: Трамп вместо беседы с и.о. премьера Испании указал ему на его место

ТАСС05:22

В Правительстве Испании объяснили инцидент с жестом Трампа в адрес премьера

Life.ru12:59

Инцидент с пальцем: что произошло между Трампом и Санчесом

Вести.Ru10:49

В испанском правительстве объяснили инцидент с жестом Трампа

РИА Новости10:20

Инцидент с пальцем: что произошло между Трампом и премьером Испании

Газета.Ru13:12
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:22, Ашберн
Происшествия

Руководитель тюменской колонии создал комфортные условия заключенному

Уголовное дело возбуждено в отношении одного из начальников исправительной колонии Тюмени.
Обновлено в 07:04
Общество

На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками

В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено в 16:10
Общество

Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено в 03:05
Происшествия

В ДНР сообщили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой

Обновлено в 15:26
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Илон Маск: «Быть предпринимателем — это как жевать стекло, глядя в смертельную бездну»

28 июня 48 лет исполнилось Илону Маску — легендарному основателю PayPal, SpaceX, Tesla и еще целого ряда научно-фантастических (скорее, в хорошем смысле) стартапов.
Обновлено в 06:28
Интернет

Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект

Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Политика

Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией

Отношения между Великобританией и Россией не улучшатся при наличии угроз со стороны Москвы Лондону и его союзникам.
Обновлено в 06:25
Футбол

Источник: Рабьо договорился с «Ювентусом» и станет вторым по зарплате в Италии после Роналду

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо продолжит карьеру в "Ювентусе", утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 17:36
Политика

Песков допустил реанимацию «нормандского формата»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, учитывая пожелания нового главы государства на Украине Владимира Зеленского, можно вести речь о реанимации «нормандского формата», призванного стабилизировать ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 13:16
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT

Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
Обновлено в 16:53
Происшествия

В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

28 июня 2019 года в России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения и повлекшие за собой травмы и гибель людей.
Обновлено в 05:37
Финансы

Стало известно, как проиндексируют пенсии в 2020 году

В 2022 году пенсии проиндексируют на 5,9 % и тогда размер пенсионного бала составит 104 рубля 69 копеек.
Обновлено в 09:28
Политика

Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Политика

Путин и Трамп обсудили украинских моряков

Президент США Дональд Трамп с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждали тему освобождения украинских моряков, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 12:00
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Политика

Штабу Навального ответили на обвинения в подделке подписей

28 июня глава штаба Навального Леонид Волков в Twitter рассказал о якобы существующем в Москве офисе, в котором «рисуют» подписи за кандидатов в депутаты Митрохина, Соколова и других.
Обновлено в 15:50
Политика

Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.
Обновлено в 17:41
Авто

Новая Hyundai Creta появится в продаже в августе

Кроссовер Hyundai Creta (ix25) нового поколения, который месяц назад заметили на финальных тестах, поступит в продажу в августе.
Обновлено в 10:43
Политика

Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма

Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма.
Обновлено в 09:26
Музыка

В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски

В Екатеринбурге на музыкальном фестивале Ural Music Night прервали концерт рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова).
Обновлено в 16:18
Общество

Шарапова показала свой трехэтажный дом в США

Российская теннисистка Мария Шарапова показала журналистам свой дом в Лос-Анджелесе (США).
Обновлено в 11:50
Происшествия

Автобус столкнулся со скорой в центре Саратова

Маршрутный автобус ПАЗ врезался в автомобиль скорой помощи в центре Саратова, сообщили 28 июня в городском ГИБДД.
Обновлено в 16:13
Общество

Вандалы повредили Банковский мост с крылатыми львами в Петербурге

Банковский мост XIX века постройки с фигурами крылатых львов, которые считаются одним из символов Санкт-Петербурга, после проведенной реставрации подвергся, предположительно, вандальным действиям пешеходов.
Обновлено в 17:54
Политика

Гутерреш обсудил с Си Цзиньпином и Абэ ситуацию на Корейском полуострове

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудил на полях саммита G20 в Осаке с премьер-министром Японии Абэ Синдзе и председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию на Корейском полуострове.
Обновлено в 17:52
Шоу-бизнес

Игорь Николаев поделился видео с участием дочери Вероники

Игорь Николаев делится со своими поклонниками фото и видео с участием своей дочери Вероники.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес

Рудковская поздравила среднего сына с днем рождения

Яна Рудковская устроила праздник среднему сыну. Николаю Батурину исполнилось 17 лет.
Обновлено в 15:10
Авто

Из старого Volkswagen Transporter сделали уникальный дом на колёсах

Под капотом фургона ничего нет, кроме гриля, поэтому владелец всегда сможет приготовить себе трапезу.
Обновлено в 12:56
Происшествия

Полиция обнаружила крупную финансовую пирамиду

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ведомство обнаружило и пресекло деятельность крупной финансовой пирамиды, в которую с 2016 по 2019 год вложились более двух тысяч человек.
Обновлено в 03:20
Футбол

Венгер может возглавить «Ниццу»

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер может возглавить "Ниццу", сообщает журналист France Football Набиль Джеллит.
Обновлено в 15:15
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