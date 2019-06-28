Политика
Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20РБК 13:13
Президент США Дональд Трамп указал исполняющему обязанности премьер-министра Испании Педро Санчесу на его место во время одного из заседании саммита стран «Большой двадцатки» (G20) в Осаке.
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Происшествия
Руководитель тюменской колонии создал комфортные условия заключенному
Уголовное дело возбуждено в отношении одного из начальников исправительной колонии Тюмени.
Обновлено в 07:04
Общество
На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками
В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено в 16:10
Общество
Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено в 03:05
Общество
Илон Маск: «Быть предпринимателем — это как жевать стекло, глядя в смертельную бездну»
28 июня 48 лет исполнилось Илону Маску — легендарному основателю PayPal, SpaceX, Tesla и еще целого ряда научно-фантастических (скорее, в хорошем смысле) стартапов.
Обновлено в 06:28
Интернет
Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект
Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Политика
Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией
Отношения между Великобританией и Россией не улучшатся при наличии угроз со стороны Москвы Лондону и его союзникам.
Обновлено в 06:25
Футбол
Источник: Рабьо договорился с «Ювентусом» и станет вторым по зарплате в Италии после Роналду
Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо продолжит карьеру в "Ювентусе", утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 17:36
Политика
Песков допустил реанимацию «нормандского формата»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, учитывая пожелания нового главы государства на Украине Владимира Зеленского, можно вести речь о реанимации «нормандского формата», призванного стабилизировать ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 13:16
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT
Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
Обновлено в 16:53
Происшествия
В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
28 июня 2019 года в России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения и повлекшие за собой травмы и гибель людей.
Обновлено в 05:37
Финансы
Стало известно, как проиндексируют пенсии в 2020 году
В 2022 году пенсии проиндексируют на 5,9 % и тогда размер пенсионного бала составит 104 рубля 69 копеек.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Политика
Путин и Трамп обсудили украинских моряков
Президент США Дональд Трамп с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждали тему освобождения украинских моряков, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Политика
Штабу Навального ответили на обвинения в подделке подписей
28 июня глава штаба Навального Леонид Волков в Twitter рассказал о якобы существующем в Москве офисе, в котором «рисуют» подписи за кандидатов в депутаты Митрохина, Соколова и других.
Обновлено в 15:50
Политика
Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей
Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.
Обновлено в 17:41
Авто
Новая Hyundai Creta появится в продаже в августе
Кроссовер Hyundai Creta (ix25) нового поколения, который месяц назад заметили на финальных тестах, поступит в продажу в августе.
Обновлено в 10:43
Политика
Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма
Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма.
Обновлено в 09:26
Музыка
В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски
В Екатеринбурге на музыкальном фестивале Ural Music Night прервали концерт рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова).
Обновлено в 16:18
Общество
Шарапова показала свой трехэтажный дом в США
Российская теннисистка Мария Шарапова показала журналистам свой дом в Лос-Анджелесе (США).
Обновлено в 11:50
Происшествия
Автобус столкнулся со скорой в центре Саратова
Маршрутный автобус ПАЗ врезался в автомобиль скорой помощи в центре Саратова, сообщили 28 июня в городском ГИБДД.
Обновлено в 16:13
Общество
Вандалы повредили Банковский мост с крылатыми львами в Петербурге
Банковский мост XIX века постройки с фигурами крылатых львов, которые считаются одним из символов Санкт-Петербурга, после проведенной реставрации подвергся, предположительно, вандальным действиям пешеходов.
Обновлено в 17:54
Политика
Гутерреш обсудил с Си Цзиньпином и Абэ ситуацию на Корейском полуострове
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудил на полях саммита G20 в Осаке с премьер-министром Японии Абэ Синдзе и председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию на Корейском полуострове.
Обновлено в 17:52
Шоу-бизнес
Игорь Николаев поделился видео с участием дочери Вероники
Игорь Николаев делится со своими поклонниками фото и видео с участием своей дочери Вероники.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Рудковская поздравила среднего сына с днем рождения
Яна Рудковская устроила праздник среднему сыну. Николаю Батурину исполнилось 17 лет.
Обновлено в 15:10
Авто
Из старого Volkswagen Transporter сделали уникальный дом на колёсах
Под капотом фургона ничего нет, кроме гриля, поэтому владелец всегда сможет приготовить себе трапезу.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Полиция обнаружила крупную финансовую пирамиду
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ведомство обнаружило и пресекло деятельность крупной финансовой пирамиды, в которую с 2016 по 2019 год вложились более двух тысяч человек.
Обновлено в 03:20
Футбол
Венгер может возглавить «Ниццу»
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер может возглавить "Ниццу", сообщает журналист France Football Набиль Джеллит.
Обновлено в 15:15