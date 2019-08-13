Политика

Трамп угрожает вывести США из ВТОANNA-News вчера в 16:02

В августе год назад Трамп уже угрожал выходом США из ВТО, утверждая, что отношение организации к его стране несправедливо. Как выразился американский президент, ВТО была создана «для того, чтобы приносить пользу всем, кроме нас».
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В Госдуме прокомментировали заявления Трампа о возможном выходе из ВТО

РИА Новости03:26

Дональд Трамп не исключил выхода США из Всемирной торговой организации

Эхо Москвывчера в 19:05

Трамп заявил о возможности США выйти из ВТО

Московский Комсомолецвчера в 14:59

Трамп заявил, что не исключает выхода США из ВТО

Газета.Ruвчера в 16:42

Трамп заявил, что США могут выйти из ВТО в случае необходимости

ТАССвчера в 15:34

Трамп допустил выход США из ВТО «при необходимости»

РБКвчера в 17:27

Трамп не исключил выхода США из ВТО «в случае необходимости»

RT на русскомвчера в 14:54
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Футбол

«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»

«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Музыка

Рита Ора и Наталья Орейро выступят на «Новой волне» в Сочи

В день закрытия конкурса перед зрителями выступит специальный гость вечера - Rita Ora.
Обновлено в 03:06
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия

ТАСС: ремонт «Лошарика» начнется осенью

Осенью глубоководная атомная станция АС-31 («Лошарик») будет отбуксирована в Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинск для ремонта, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе России.
Обновлено в 01:59
Политика

Путин поздравил руководство Пакистана с Днем независимости страны

"Президент России направил поздравительную телеграмму президенту Исламской республики Пакистан Арифу Алви и премьер-министру страны Имрану Хану по случаю национального праздника Пакистана – Дня независимости", - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника

Медведь разрыл могилу на кладбище в Комсомольске-на-Амуре и утащил тело умершего, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД в среду.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие

СМИ узнали, чей истребитель приблизился к самолету Шойгу

Ранее истребитель НАТО F-18 предпринял попытку приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу над водами Балтийского моря.
Обновлено вчера в 22:32
Политика

Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Футбол

Матч между «Тамбовом» и «Краснодаром» снова перенесли

Встречу перенесли из-за того, что 20 августа «Краснодар» проведет выездной матч с «Олимпиакосом» в рамках финала квалификации Лиги Чемпионов.
Обновлено в 03:18
Общество

В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары

Обновлено вчера в 22:00
Путешествия

На что россияне тратят больше всего денег в поездках

Выяснилось, что наибольшие расходы наши путешественники несут еще до того, как оказаться на курорте: самой дорогой покупкой в поездке являются авиа и железнодорожные билеты.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Обвиняемый в попытке угона самолета житель Югры признал вину

Житель Ханты-Мансийского автономного округа Павел Шаповалов, обвиняемый в попытке угона самолета, на судебном заседании в среду признал свою вину и раскаялся в содеянном, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 03:31
Политика

Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине

Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.
Обновлено вчера в 20:20
Политика

Раскрыта судьба пропавшего в Сирии российского борца с рабством

Обновлено в 01:48
Происшествия

На Урале обнаружили цех по производству Hennessy

В городе заречном (Свердловская область) Сотрудники УФСБ области вместе с коллегами из УЭБиПК областного полицейского главка, при силовой поддержке ОМОН накрыли цех по производству контрафактного алкоголя.
Обновлено в 03:00
Экономика

Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд

В деньгах потери экономики от санкций можно оценить более чем в 800 млрд руб. в ценах 2011 года, следует из данных Росстата.
Обновлено в 02:01
Общество

В Японии 23 человека за неделю погибли из-за жары

По меньшей мере 23 человека погибли и еще более 12,7 тысячи госпитализированы из-за установившейся почти на всей территории Японии жары, свидетельствуют данные Главного пожарного управления страны.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

Избитую полицейским на митинге россиянку увезли на скорой

Участницу согласованного митинга 10 августа Дарью Сосновскую, которую полицейский беспричинно ударил в живот, доставили в больницу бригадой скорой помощи.
Обновлено в 02:57
Интернет

Facebook признал, что прослушивает голосовые сообщения пользователей

Компания Facebook платила сотням сторонних подрядчиков за расшифровку голосовых сообщение сервисов соцсети.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

В отношении экс-замглавы МВД Киргизии возбудили уголовное дело

Против бывшего заместителя главы МВД Киргизии Курсана Асанова возбудили уголовное дело.
Обновлено в 02:45
Происшествия

На Камчатке после нападения медведя погиб мужчина

На Камчатке мертвым обнаружен мужчина, на чьем теле выявлены следы нападения хищного животного.
Обновлено в 00:52
Религия

Почему на Медовый спас лакомились блинами с медом и маком

Обновлено в 01:15
Происшествия

В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал

Приехавший на вызов сотрудник скорой открыл чемоданчик, надел перчатки и начал осмотр, однако спустя несколько секунд неожиданно встал, пнул женщину ногой, снял перчатки и пошел обратно в машину скорой помощи.
Обновлено в 02:35
Авто

Renault подняла цены на большинство своих моделей в России

Французская компания Renault увеличила стоимость своих автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 02:14
Политика

Суммарный рейтинг парламентских партий опустился до 51%

Не представленные в Госдуме «Коммунисты России» с 3% впервые обогнали парламентскую «Справедливую Россию» (2%).
Обновлено вчера в 18:26
Происшествия

В Болгарии отменили приговор обвиненному в убийстве ребенка россиянину

Апелляционный суд Софии отменил приговор получившему пожизненное заключение за убийство пятилетнего ребенка из России Герману Костину, сообщил начальник консульского отдела российского посольства в Болгарии Владимир Чертков.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие

В американском авианосце «Джеральд Р. Форд» обнаружена новая проблема

По словам обозревателей издания Sputnik отмечается, что на силовой установке, проблемы Ford не заканчиваются.
Обновлено в 03:00
Гаджеты

Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.
Обновлено вчера в 21:28
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