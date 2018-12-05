Я доволен, что мой друг Эммануэль Макрон и протестующие в Париже согласились с выводом, который я сделал два года назад. Парижское соглашение глубоко ошибочно, потому что оно поднимает цены на энергию для ответственных стран, одновременно оправдывая самые большие источники загрязнений в мире.

Президент США Дональд Трамп связал протесты во Франции с Парижским соглашением о климате. По его словам, масштабные демонстрации из-за повышения цен на топливо свидетельствуют о верности решения США выйти из соглашения.

Трамп связал протесты во Франции с соглашением о климате

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