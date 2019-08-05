Политика
Трамп связал массовые убийства в США с больной психикой стрелковРБК 18:19
Трамп заявил, что во всех случаях открывшие стрельбу — это «очень серьезно психически больные люди». Вместе с тем президент США заявил, что «ненависти нет места в нашей стране». Он отметил, что проблема с массовыми расстрелами продолжается «годами», и «мы должны ее остановить».
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Я поговорил с обоими губернаторами, с генпрокурором Уильямом Барром, я поговорил с главой ФБР Кристофером Рэем… поговорил с членами конгресса о том, что мы можем сделать. Многие вещи делаются прямо сейчас.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRT на русском 18:23
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Транспорт
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить в самолет
Купил билет не в тот город, перепутал июнь с июлем или не угадал со стыковочным рейсом — вот неполный перечень распространенных ошибок, допускаемых пассажирами при покупке авиабилетов, которые могут сорвать путешествие, сообщает Туту.ру.
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Сильный ливень в Ростове повалил деревья и подтопил дома
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В Тверской области произошел пожар на «Сапсане» из-за зацепера
«Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара.
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У конкурентов пока нет 64-мегкапиксельной камеры, а в Redmi Note 8 она будет.
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Экономика
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Уточняется, что самые высокие зарплаты у тех, кто занят в отраслях "Добыча полезных ископаемых", "Рыболовство и рыбоводство", "Финансы", IT и "Профессиональная, научная и техническая деятельность".
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Президент Мексики заявил о гибели шести мексиканцев при стрельбе в США
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что при стрельбе в американском Эль-Пасо погибли шесть мексиканцев.
Обновлено в 16:54
Шоу-бизнес
Появились фото со свадебной церемонии Хайди Клум и Тома Каулитца
6-летняя немецкая модель Хайди Клум и 29-летний гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц устроили из своего бракосочетания «тайну за семью печатями», постарались максимально утаить от окружающих.
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В Петербурге потеплеет погода до 20 градусов уже в эту среду
По словам научного руководителя Гидрометцентра России, дневная температура превысит двадцатиградусную отметку к третьему дню недели.
Обновлено в 13:12
Политика
ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату президентских выборов
Глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что наиболее приемлемой датой проведения президентских выборов является 30 августа 2020 года.
Обновлено в 14:19
Происшествия
Взрыв прогремел в Институте рака в Каире, погиб один человек
В Каире ночью 5 августа прогремел взрыв на территории Института рака.
Обновлено в 18:50
Экономика
Минпромторг поддержал резиносмешение
Минпромторг вынес на согласование проект поправок к постановлению №719 о локализации, который включит в него несколько секторов химической промышленности.
Обновлено в 18:34
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
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Обновлено в 02:19
Футбол
Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизма
Да и сам Малком пока не жаловался на проявления расизма в его адрес. Тем более, что бразилец далеко не первый темнокожий игрок "Зенита".
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Гаджеты
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Кино
Минкультуры планирует провести очную защиту проектов сериалов осенью
Очная защита проектов телесериалов в Минкультуры РФ пройдет осенью 2019 года, сообщила ТАСС в воскресенье глава департамента кинематографии министерства Ольга Любимова на международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 13:44
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
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В Лондоне подросток сбросил маленького мальчика с 10-го этажа галереи
Парень сбросил 6-летнего мальчика со смотровой платформы на десятом этаже галереи "Тейт Модерн", перекинув его через полутораметровое ограждение.
Обновлено в 15:30
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
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Футбол
Александр Бородюк считает причиной неудач «Тамбова» переезд в Саранск
Бывший главный тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал поражение «Тамбова» в номинально домашнем матче против «Арсенала» (0:1). — Думаю, результат был бы иным, если бы они играли на своем стадионе в Тамбове, если бы их поддерживали болельщики, то этот аргумент повлиял бы.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Виновники смертельной аварии на Малышева угнали автомобиль
Виновники аварии с двумя погибшими, которая произошла в центре Екатеринбурга, угнали автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 05:47
Футбол
Ливерпуль — Манчестер Сити 1:1 (4:5 по пенальти)
В Англии был разыгран первый трофей нового сезона. Матч за Суперкубок Англии начался с быстрого гола.
Обновлено в 12:07