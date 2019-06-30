Политика
Трамп стал первым президентом США, который пересек границу КНДРBFM.ru 11:24
Ким Чен Ын подтвердил, что узнал о визите Трампа из «Твиттера» и «был очень удивлен». Нынешняя поездка президента США Дональда Трампа в демилитаризованную зону была запланирована несколько месяцев назад, но приглашение Ким Чен Ыну стало экспромтом, сообщает ТАСС.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:19, Вашингтон
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Застрявшую в лифте женщину спасло вино
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Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
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Эксперты перевели названия китайских авто
Обновлено в 10:32
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ДНР: ВСУ за сутки 28 раз нарушили режим прекращения огня
ВСУ за минувшие сутки 28 раз нарушили режим прекращения огня.
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Армия и оружие
Миссия ОБСЕ подтвердила разведение сил под Станицей Луганской
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, говорится в отчете миссии.
Обновлено в 13:05
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Андрей Тихонов: «Глушаков принесет пользу „Ахмату“»
Уверен, что он принесет пользу «Ахмату», — сказал Тихонов в эфире телеканала «Матч Премьер».
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Армия и оружие
В России начинается производство С-500
В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
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Происшествия
В Китае два человека погибли при взрыве на химическом заводе
Два человека погибли, девять пострадали в результате взрыва на химическом заводе в китайской провинции Аньхой, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные органы реагирования на чрезвычайные ситуации.
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Бинотто уверен, что Ферстаппен должен быть оштрафован
Глава «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мнением об инциденте между Максом Ферстаппеном и Шарлем Леклером, когда голландец при атаке коснулся колёс «Феррари» и вынудил монегаска выехать на обочину.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дома на Кубани
Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дачного домика в Абинском районе Краснодарского края, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе администрации района.
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Пьяный боец ВСУ поджег блиндаж с сослуживцами
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Спорт
Сборная России выиграла 109 медалей на Европейских играх
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Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала "НАШ".
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Происшествия
В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры
По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
Обновлено в 11:36
Политика
В Венесуэле скончался один из задержанных за попытку госпереворота
Задержанный за попытку государственного переворота в Венесуэле капитан Рафаэль Акоста Аревало скончался, находясь под стражей.
Обновлено в 12:25
Авто
«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на некоторые модели
«АвтоВАЗ» не объяснил дилерам, почему передумал поднимать цены на Xray и 4x4.
Обновлено в 11:18
Технологии
Microsoft скоро начнёт удалять электронные книги на смартфонах пользователей
С 1 июля Microsoft начнёт удалять все купленные пользователями в Microsoft Store электронные книги из их библиотек на смартфонах.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Скончался один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
Ранее ИА REGNUM сообщало о группе из десяти альпинистов, которые запросили спасателей о помощи, сбившись с пути на высоте 5200 метров, во время спуска с горы Эльбрус.
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Сотрудница московского зоопарка отбилась веником от белого медведя
Сотрудница зоопарка в Москве, прибиравшаяся в вольере белого медведя, спугнула животное с помощью веника.
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В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено вчера в 15:59
Экономика
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Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал в программе "Действующие лица с Наиле Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" об особенностях работы в условиях санкций.
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Общество
Юрий Лоза прокомментировал ситуацию с Бари Алибасовым
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Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
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Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной
Обновлено вчера в 17:31
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«Краснодар» разгромил «Ростов» на турнире в Австрии
В матче 2-го тура предсезонного турнира Кубок Париматч Премьер, проходящего в Австрии, «Краснодар» одержал разгромную победу над «Ростовом» — 3:0.
Обновлено в 06:21
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59