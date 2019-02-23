Трамп стал худшим актером по версии антипремии «Золотая малина»Газета.Ru 04:39

Отмечается, что жюри конкурса безоговорочно присудило Трампу награду как "худшему актеру" за участие в документальных фильмах "Смерть нации" и "Фаренгейт 11/9", в которых он сыграл сам себя. Кроме того, президент США также получил награду в номинации "худший актерский дуэт".

Трамп стал худшим актером по версии антипремии «Золотая малина»

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