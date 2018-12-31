Президент Барак Обама и его жена построили десятифутовый забор вокруг своей резиденции в округе Колумбия. Согласен, это крайне необходимо для их безопасности. США нуждаются в такой же штуке, немного большего размера!

Президент США Дональд Трамп упрекнул экс-президента Барака Обаму в строительстве трехметрового забора вокруг своего особняка, в то время как его сторонники-демократы отказываются выделять деньги на возведение стены на американо-мексиканской границе.

Трамп сравнил забор вокруг дома Обамы со стеной на границе с Мексикой

Политика Политика На Украине началась президентская избирательная кампания На Украине стартовала президентская избирательная кампания, передает УНИАН. Согласно имеющейся информации, она продлится 90 дней.

Армия и оружие Армия и оружие Испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году Новейший российский танк Т-14 "Армата" в 2019 году приступит к государственным испытаниям, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Армия и оружие Армия и оружие Сенатор США рассказал о решении Трампа вывести войска из Сирии Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии.

Политика Политика Си Цзиньпин поздравил Путина и россиян с Новым годом

Политика Политика Решение США о выходе из ЮНЕСКО вступило в силу Решение Соединенных Штатов о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило в силу в понедельник в соответствии с уставом организации.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.

Политика Политика Кузнецова пообещала продолжить возвращать российских детей из Ирака

Армия и оружие Армия и оружие Великобритания анонсировала открытие новых военных баз

Политика Политика Меркель заявила о необходимости брать на себя ответственность Канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем новогоднем обращении заявила, что в 2019 году страна должна брать на себя больше ответственности.

Политика Политика Канцлер Австрии допустил возможность отмены санкций против РФ Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Rheinische Post заявил, что отмена санкций против России должна быть связана с прогрессом в урегулировании конфликта на востоке Украины.

Политика Политика Украинский посол обвинил Россию в ссорах Варшавы и Киева Посол Украины в Варшаве Андрей Дещица возложил на Россию ответственность за ухудшение украинско-польских отношений.

Политика Политика МИД Румынии выразил сожаление из-за статьи посольства России Румынский МИД выразил сожаление в связи с публикацией на сайте российского посольства о том, что некоторые СМИ продолжают кампании по очернению солдат Красной армии, освободивших страны Восточной и Центральной Европы от фашизма.

Политика Политика Свидетельствовавшая против Улюкаева подчиненная стала замминистра Бывшая подчиненная экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева Ольга Тарасенко, которая была одним из свидетелей обвинения по его делу, стала заместителем главы ведомства.

Политика Политика Президент Бразилии пообещал перенести посольство в Иерусалим По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, избранный президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал делегации из Израиля перенести посольство страны в Иерусалим, передает Reuters.