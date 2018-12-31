Политика
Трамп сравнил забор вокруг дома Обамы со стеной на границе с Мексикой
Трамп сравнил забор вокруг дома Обамы со стеной на границе с МексикойРоссийская газетавчера в 18:49
Президент США Дональд Трамп упрекнул экс-президента Барака Обаму в строительстве трехметрового забора вокруг своего особняка, в то время как его сторонники-демократы отказываются выделять деньги на возведение стены на американо-мексиканской границе.
Российская газетавчера в 18:49
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Президент Барак Обама и его жена построили десятифутовый забор вокруг своей резиденции в округе Колумбия. Согласен, это крайне необходимо для их безопасности. США нуждаются в такой же штуке, немного большего размера!
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРосбалт 02:59
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Трамп вспомнил Обаму, говоря о необходимости возвести стену на границе с Мексикой
RT на русскомвчера в 18:18
Дональд Трамп сравнил стену на границе с Мексикой с забором вокруг дома Барака Обамы
Эхо Москвывчера в 18:08
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