Президент Обама и его супруга возвели стену в 10 футов вокруг их особняка в округе Колумбия. Я согласен, это действительно необходимо для их безопасности. США нужно то же самое, но в более масштабной версии!

Если у бывшего американского президента Барака Обамы есть трехметровый забор вокруг дома ради его безопасности, то США тем более имеют право на подобное, заявил президент Дональд Трамп.

Трамп сравнил забор вокруг дома Обамы со стеной на границе с Мексикой

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