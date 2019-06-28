с чего всё началось

Президент США Дональда Трамп заявил, что обстановка на встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 была похожа на церемонию вручения премии "Оскар", передает РИА "Новости". На встрече представители американских и российских СМИ, нарушая протокол, выкрикивали вопросы.

Трамп сравнил встречу с Путиным с церемонией «Оскара»

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Гаджеты Apple переводит производство Mac Pro в Китай Новая модель компьютера Mac Pro будет производиться в Китае, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

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Футбол «Крылья Советов» не планируют приглашать Глушакова Экс-полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков не входит в сферу интересов самарского футбольного клуба "Крылья Советов", заявил РИА Новости генеральный директор волжан Виталий Шашков.

Происшествия Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.

Шоу-бизнес Екатерина Климова и Гела Месхи официально развелись Иск Екатерины Климовой о расторжении брака с Гелой Месхи был удовлетворен. Супруги на заседании суда не присутствовали.

Общество Жара во Франции побила исторический рекорд 26 июня польские метеорологи сообщили, что в городе Радзынь побит температурный рекорд, установленный еще в 1833 году: воздух прогрелся до 38,2 градуса.

Политика Грузинская диаспора попросила Путина возобновить авиасообщение Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.

Политика Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным Президент США Дональд Трамп несколько раз пошутил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Большой двадцатки в японской Осаке.

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Транспорт Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.

Культура Переданная музею на Урале копия картины Рубенса оказалась подлинником Переданная в Ирбитский государственный музей изобразительных искусств картина, которая считалась копией полотна фламандского художника XVI-XVII веков Питера Пауля Рубенса "Положение во гроб", по предварительным данным, оказалась подлинником, сообщил РИА Новости в пятницу директор музея Валерий Карпов.

Шоу-бизнес Серябкина призналась в однополом романе с Темниковой Певица Ольга Серябкина ответила на обвинения своей бывшей коллеги по группе Serebro Елены Темниковой в том, что якобы крутит роман с продюсером Максимом Фадеевым и из-за этого разрушила предыдущий состав коллектива.

Общество В правительстве Челябинской области ищут талантливых управленцев На встрече с Алексеем Текслером присутствовали победитель и участники первого сезона конкурса «Лидеры России» – Максим Абушаев, Антон Уфимцев, Дмитрий Брейгин.

Футбол Аквилани объявил о завершении карьеры Бывший игрок «Ливерпуля» Альберто Аквилани объявил о завершении карьеры футболиста.

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