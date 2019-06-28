Политика

Трамп сравнил встречу с Путиным с церемонией «Оскара»Газета.Ru 04:07

Президент США Дональда Трамп заявил, что обстановка на встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 была похожа на церемонию вручения премии "Оскар", передает РИА "Новости". На встрече представители американских и российских СМИ, нарушая протокол, выкрикивали вопросы.
Читать в источнике
с чего всё началось
Дональд Трамп сравнил обстановку вокруг встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Японии с церемонией вручения премии «Оскар», сообщает
 РИА Новости.
Рамблер04:30

Подробнее о событии

Трамп сравнил ажиотаж вокруг него и Путина с вручением «Оскара»

URA.Ru03:11

Трамп сравнил обстановку во время встречи с Путиным с вручением «Оскара»

РБК05:19

"Ну всё, импичмент!" Трамп бросил журналистам "слишком глупо" на встрече с Путиным

Царьград02:12

Трамп сравнил ажиотаж вокруг встречи с Путиным с вручением «Оскара»

ТАСС04:58

Дональд Трамп высмеял ажиотаж вокруг его встречи с Владимиром Путиным

Говорит Москва04:28

Трамп сравнил встречу с Путиным с церемонией «Оскара»

Газета.Ru04:07

Трамп сравнил с «Оскаром» обстановку в начале встречи с Путиным

RT на русском05:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:48, Вашингтон
Здоровье

Ученые назвали основной фактор риска возникновения рака груди

Ученые выявили основной фактор риска возникновения рака груди.
Обновлено в 11:53
Политика

Белый дом сообщил об итогах переговоров Путина и Трампа

Обновлено в 02:51
Гаджеты

Дизайнер Джони Айв покидает компанию Apple

Джони Айв, главный директор по дизайну компании Apple, решил заняться собственным проектом и сообщил о том, что покидает компанию.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест

Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:32
Гаджеты

Apple переводит производство Mac Pro в Китай

Новая модель компьютера Mac Pro будет производиться в Китае, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске

Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов рассказал, что попал в больницу перед началом концерта в Новороссийске.
Обновлено в 13:08
Происшествия

Под Москвой у станции Сходня застряли 26 поездов

Обновлено в 02:49
Политика

Песков допустил реанимацию «нормандского формата»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, учитывая пожелания нового главы государства на Украине Владимира Зеленского, можно вести речь о реанимации «нормандского формата», призванного стабилизировать ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 13:16
Происшествия

В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка

МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Футбол

«Крылья Советов» не планируют приглашать Глушакова

Экс-полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков не входит в сферу интересов самарского футбольного клуба "Крылья Советов", заявил РИА Новости генеральный директор волжан Виталий Шашков.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 12:15
Транспорт

Упавшее дерево прервало движение на Филевской ветке метро

Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес

Екатерина Климова и Гела Месхи официально развелись

Иск Екатерины Климовой о расторжении брака с Гелой Месхи был удовлетворен. Супруги на заседании суда не присутствовали.
Обновлено в 11:30
Общество

Жара во Франции побила исторический рекорд

26 июня польские метеорологи сообщили, что в городе Радзынь побит температурный рекорд, установленный еще в 1833 году: воздух прогрелся до 38,2 градуса.
Обновлено в 09:00
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина возобновить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено в 12:46
Политика

Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп несколько раз пошутил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Большой двадцатки в японской Осаке.
Обновлено в 11:17
Политика

Священников «новой церкви» Украины не пустили в афонские монастыри

Обновлено в 12:30
Политика

В «Нафтогазе» прокомментировали предложение «Газпрома» по транзиту

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал слова руководителя "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа.
Обновлено в 12:00
Футбол

Бразилия в серии пенальти прошла Парагвай на Кубке Америки

Обновлено в 01:08
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Культура

Переданная музею на Урале копия картины Рубенса оказалась подлинником

Переданная в Ирбитский государственный музей изобразительных искусств картина, которая считалась копией полотна фламандского художника XVI-XVII веков Питера Пауля Рубенса "Положение во гроб", по предварительным данным, оказалась подлинником, сообщил РИА Новости в пятницу директор музея Валерий Карпов.
Обновлено в 09:15
Музыка

Суд отклонил иск Маруани к Киркорову на 272 миллиона рублей

Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес

Серябкина призналась в однополом романе с Темниковой

Певица Ольга Серябкина ответила на обвинения своей бывшей коллеги по группе Serebro Елены Темниковой в том, что якобы крутит роман с продюсером Максимом Фадеевым и из-за этого разрушила предыдущий состав коллектива.
Обновлено в 09:14
Общество

В правительстве Челябинской области ищут талантливых управленцев

На встрече с Алексеем Текслером присутствовали победитель и участники первого сезона конкурса «Лидеры России» – Максим Абушаев, Антон Уфимцев, Дмитрий Брейгин.
Обновлено в 08:37
Футбол

Аквилани объявил о завершении карьеры

Бывший игрок «Ливерпуля» Альберто Аквилани объявил о завершении карьеры футболиста.
Обновлено в 12:29
Политика

Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма

Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма.
Обновлено в 09:26
Политика

Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев

Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Политика

ФБК обнаружил «рисовальщиков подписей» в Москве

Представители Фонда борьбы с коррупцией проникли в помещение, где застали группу молодых людей за подделыванием подписных листов в поддержку кандидатов, баллотирующихся в Московскую городскую думу.
Обновлено в 11:24
Наука

Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением

Обновлено 26 июня в 10:45
Как работают Яндекс.Новости?
Саммит G20 в ОсакеБольше новостей по теме
Главное