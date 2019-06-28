Политика

Трамп сравнил встречу с Путиным с вручением ОскараRambler News Service 05:22

Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным обратил внимание на то, как много журналистов собралось на встрече и как пристально они следили за каждым жестом обоих лидеров.
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Дональд Трамп сравнил обстановку вокруг встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Японии с церемонией вручения премии «Оскар», сообщает
 РИА Новости.
Рамблер04:30

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У Норкина рассказали, как Трамп растерялся и испугался на встрече с Путиным

Царьград08:50

Трамп сравнил ажиотаж вокруг него и Путина с вручением «Оскара»

URA.Ru03:11

Трамп сравнил с «Оскаром» обстановку в начале встречи с Путиным

RT на русском05:03

Трамп сравнил обстановку во время встречи с Путиным с вручением «Оскара»

РБК05:19

Трамп сравнил ажиотаж вокруг встречи с Путиным с вручением «Оскара»

ТАСС04:58

Дональд Трамп высмеял ажиотаж вокруг его встречи с Владимиром Путиным

Говорит Москва04:28

Трамп сравнил встречу с Путиным с церемонией «Оскара»

Газета.Ru04:07
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:47, Вашингтон
Происшествия

Фигуранту дела «краснодарских каннибалов» вынесли приговор

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Песков раскрыл детали разговора Путина и Трампа на G20

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Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова арестовали на 9 суток.
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Актриса Екатерина Климова и актер Гела Месхи официально развелись 28 июня, передает издание "Стархит" со ссылкой на представитель Хамовнического районного суда Ираклия Сохадзе.
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Стоянка самолетов у терминала B московского аэропорта Шереметьево была затоплена дождевой водой.
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Генри Кавилл, известный зрителям по роли Супермена, сыграет Шерлока Холмса в фильме "Энола Холмс".
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Авто

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Игры

Новый конкурс Steam ударил по инди-разработчикам

Разработчики предположили, что дело в новом конкурсе Steam «Гран-при», в рамках которого пользователи сервиса могут получить игру бесплатно.
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Обновлено в 04:09
Общество

В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

Обновлено в 10:34
Происшествия

Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу

Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Общество

«Аэрофлот» решил не отказываться от ста новых SSJ после авиакатастрофы

Обновлено в 10:35
Происшествия

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Ранее Вести.Ru сообщали о том, что разрешение на отбытие тюремного срока получили братья Кокорины.
Обновлено в 05:38
Футбол

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Политика

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Политика

Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев

Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Общество

На шпиле «Лахта Центра» появилась метеостанция

На шпиле "Лахта Центра" промышленные альпинисты установили смарт-системы мониторинга состояния конструкций комплекса.
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Энергетика

Минск хочет повысить тариф на транзит российской нефти

Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.
Обновлено в 09:56
Происшествия

В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка

МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Общество

Семья замглавы Минпромторга без конкурса организовала командировки чиновников на 363 млн

Фирма, подконтрольная семье замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, в течение трех лет организует командировки чиновников ведомства.
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Экономика

Васильева объяснила, как считают зарплаты учителям

Ещё в 2017 году были направлены в регионы методические рекомендации назначать учителям при расчёте заработной платы 70% гарантированной части, 30% — стимулирующие, — добавила Васильева.
Обновлено в 05:18
Авто

Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре

Новый пикам модели JAC T6 появится на российском рынке 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба компании «Джак автомобиль».
Обновлено в 07:36
Общество

ООН провозгласила 2015-2019 годы самыми жаркими за историю наблюдений

Обновлено в 10:03
Финансы

Россия и Китай отказались от доллара при расчетах между собой

Доллар, от использования которого в расчетах стараются отказаться Россия и Китай, на протяжение более ста лета постепенно стал общепризнанной валютой для международных расчетов.
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Интернет

Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект

Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
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