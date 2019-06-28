с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным обратил внимание на то, как много журналистов собралось на встрече и как пристально они следили за каждым жестом обоих лидеров.

Трамп сравнил встречу с Путиным с вручением Оскара

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Политика Песков объяснил отношение Путина к либерализму Песков отметил, что либеральные идеи сегодня «стали агрессивно доминирующими».

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