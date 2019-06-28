Политика
Трамп сравнил встречу с Путиным с церемонией «Оскара»Газета.Ru 04:07
Президент США Дональда Трамп заявил, что обстановка на встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 была похожа на церемонию вручения премии "Оскар", передает РИА "Новости". На встрече представители американских и российских СМИ, нарушая протокол, выкрикивали вопросы.
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с чего всё началось
Дональд Трамп сравнил обстановку вокруг встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Японии с церемонией вручения премии «Оскар», сообщает РИА Новости.Рамблер04:30
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